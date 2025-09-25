Mulher finge estar morta dentro do rio para escapar de tentativa de feminicídio

Uma mulher de 34 anos sobreviveu a uma tentativa de feminicídio na madrugada de domingo (21), em Fátima do Sul, no interior de Mato Grosso do Sul, após ser agredida e jogada em um rio pelo namorado. Para escapar do agressor, a vítima fingiu estar morta e se escondeu até o amanhecer, quando procurou a polícia. O suspeito foi preso em flagrante, segundo o site Campo Grande News.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que o casal discutiu durante um show em Dourados por ciúmes. No retorno, o homem tentou atirá-la para fora do carro em movimento, mas ela não conseguiu escapar.

Segundo a Polícia Civil, após agredir a companheira, ele jogou o veículo com a vítima dentro no Rio Dourados, no bairro Jardim Pioneiro. A mulher conseguiu sair do carro, mas o agressor a segurou e tentou afogá-la várias vezes na margem do rio.

Para sobreviver, a mulher se fingiu de morta e conseguiu se esconder até o amanhecer, quando buscou ajuda da Polícia Militar. O Setor de Investigações Gerais (SIG) localizou o carro na residência da mãe do suspeito.

O homem ainda tentou registrar um falso desaparecimento da companheira junto ao Corpo de Bombeiros, mas foi detido em seguida. Ele responderá por tentativa de feminicídio.