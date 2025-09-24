24/09/2025
Universo POP
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA

Homem tenta se defender enquanto confusão chama atenção de quem estava no local

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (24) tem chamado atenção dos internautas. Nas imagens, uma mulher flagra o marido supostamente em um caso de traição dentro de um shopping e parte para a agressão física.

O registro mostra a mulher desferindo chutes e pontapés contra o homem, que tenta se defender em meio à confusão. Durante a gravação, é possível ouvir a voz de quem filma incentivando a briga, dizendo frases como: “dá porrada nele” e “pegou traindo”.

Homem tenta se defender enquanto confusão chama atenção de quem estava no local/Foto: Reprodução

A cena rapidamente viralizou no Twitter, alcançando milhares de visualizações, compartilhamentos e comentários. Muitos internautas reagem com surpresa e indignação, enquanto outros destacam a exposição do episódio em um local público e o trabalho dos seguranças intervindo no momento da confusão.

ASSISTA O MOMENTO:

