Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia

O evento acontece há trinta e cinco anos, realizado pelo jornalista e apresentador do Programa Brilhando – Sistema Gurgacz de Comunicação, afiliada à Rede TV e, diretor da Revista Evidência, nos estados de Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e, nos países Bolívia, Paraguai, Argentina e Estados Unidos, valorizando e homenageando profissionais de diversos segmentos, empresários, políticos, instituições, personalidades, artistas culturais.

Na edição realizada em Guajará-Mirim (RO), no salão de eventos do Pakaas Palafitas Lodge Amazônia – Brasil. O Acre teve contou com a participação do TJAC – Projeto Cidadão e mulheres, indicadas ao prêmio.

Vamos conhecer as homenageadas

Dra. Luana Almeida, biomédica esteta, tem uma trajetória marcada por determinação, superação, foco e emponderamento. Uma mulher aguerrida e corajosa, que ultrapassou obstáculos e fez de sua história, um exemplo para mulheres e homens, provando que lutar e perseverar é o que leva a vitória. Diagnosticada com a rara Síndrome de Parry-Romberg, que afeta uma em cada 700 mil pessoas, enfrentou inúmeros desafios, incluindo a perda da visão do olho direito e diversas cirurgias reconstrutivas.

Transformando sua dor em propósito, fundou sua própria clínica de estética no Acre e hoje é referência em Harmonização Facial, devolvendo autoestima a inúmeras mulheres. Além disso, compartilha conhecimento através de cursos, incentivando o empreendedorismo feminino na área da estética.

Um verdadeiro exemplo de que determinação e amor pelo que faz podem transformar vidas.

Dra. Fernanda Geraldini Coelho Vendette

17 anos transformando vidas com cirurgia plástica

Natural de São Paulo e criada no Paraná, Fernanda Vendette formou-se em medicina no Rio de Janeiro, onde também se especializou em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica. Há 17 anos, dedica-se a procedimentos estéticos e reparadores, com especial interesse em mamoplastia em L e contorno corporal, unindo ciência, arte e cuidado humano.

Para ela, “A cirurgia plástica vai além da estética: é uma forma de devolver confiança, resgatar autoestima e transformar vidas”. Seu maior legado não está apenas nos resultados alcançados, mas na confiança e autoestima restauradas em cada paciente.

Dra. Sandra Aguiar, médica, pós-graduada em dermatologia e referência em blefaroplastia no Acre e no Paraná. CEO da Estética Face em Rio Branco, alia técnica, dedicação e resultados naturais em procedimentos como blefaroplastia, otomodelação, lipo de papada e corporal. Reconhecida pela excelência, além de transformar a aparência, contribui para a elevação da autoestima dos pacientes.

Isnailda Silva

Coordenadora de Apoio aos Programas Sociais do Poder Judiciário do Estado do Acre, foi agraciada com o Prêmio Mulher. Construiu uma trajetória marcada pela defesa dos direitos das mulheres e pela promoção da igualdade de gênero. Presidiu a Comissão da Mulher Advogada, atuou no fortalecimento da advocacia feminina e promoveu ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

Assumiu a Diretoria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, transformou sua militância em resultados práticos, deixando um legado importante para as mulheres acreanas. Destaca-se contribuindo para a Lei nº 3.473, de 17 de maio de 2019, que instituiu a atuação da Patrulha Maria da Penha no Estado do Acre, fortalecendo a rede de proteção às vítimas de violência doméstica.

Foi idealizadora de iniciativas do Projeto Reconstruindo Vidas, voltado às mulheres reeducandas, que promove oportunidades de capacitação e reinserção social, e também do Aplicativo Botão da Vida, uma ferramenta inovadora que oferece mais segurança e rapidez no pedido de socorro das mulheres com medida protetiva e em situação de risco. Sua trajetória combina experiência jurídica, compromisso social e visão humanizada de gestão.

Isnailda Silva deixa como legado às mulheres acreanas não apenas leis e projetos, mas sobretudo um caminho de esperança, dignidade e autonomia para que vivam livres de violência, com igualdade e oportunidades.