Mundial de Vôlei: sem sustos, Brasil vence a França e vai à semifinal

A Seleção Brasileira venceu a França por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (4/9), em Bangkok, e garantiu vaga na semifinal do Mundial de Vôlei. Com atuação segura, o time de José Roberto Guimarães manteve a boa campanha no torneio e segue vivo na briga pelo título. O adversário na semi será a Itália, que superou a Polônia nas quartas de final.
Em mais uma noite inspirada, Gabi liderou o ataque, e o Brasil exibiu a consistência defensiva que tem marcado a trajetória na competição, anulando as principais ações francesas e controlando os momentos decisivos.
Como foi o jogo
1º set — 27/25: Equilíbrio do início ao fim. Depois do 25/25, o Brasil fechou com ponto de bloqueio e erro de rede das francesas.
2º set — 33/31: Ainda mais disputado. As equipes trocaram pontos até passarem dos 30. Após revisão pedida por Zé Roberto, a Seleção retomou um ponto e confirmou a parcial.
3º set — 25/19: Domínio brasileiro. Com alto aproveitamento no ataque e solidez na defesa, a equipe abriu vantagem cedo e administrou até o fim.
Agora, o Brasil volta à quadra para encarar a Itália valendo vaga na decisão do Mundial.
📌 Fonte: FIVB (organização do Mundial de Vôlei)
✍️ Redigido por ContilNet