mundial-de-wushu:-confira-os-resultados-dos-brasileiros-no-terceiro-dia

Nesta sexta-feira (5/9), o Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, recebeu o terceiro dia de competições do 17º Campeonato Mundial de Wushu. As disputas serão realizadas até o próximo domingo (7/9), sempre a partir das 9h. Todos os embates serão transmitidos, com exclusividade em língua portuguesa, no canal do Metrópoles no YouTube.

Quatro brasileiros participaram das lutas de Sanda ao longo do dia: Beatriz Silva, Davi Guimarães, Gabriel Silva e Nathalia Pedrosa. Beatriz e Davi seguem vivos na competição, enquanto Gabriel e Nathalia deixam o torneio após eliminação.

Na categoria 60kg, Gabriel Pedroso foi eliminado nas quartas de final para o filipino Gideon Fred Pádua. Quem também deixou a disputa foi Nathalia Pedrosa, superada pela indiana Kareena Kaushik nas semifinais da mesma categoria.

Entre os que avançaram, Beatriz Silva é quem já se garantiu na final. A brasileira derrotou a filipina Krisna Malecdan e avançou para a decisão. Ela vai enfrentar a vietnamita Nguyen Thi Thu Thuy. Além dela, Davi Guimarães também segue vivo na competição. Ele venceu o iraniano Soheil Mousavi e se classificou para as semifinais.