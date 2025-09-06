Mundial de Wushu: veja rotinas da manhã do dia 6/9 na Arena Taolu

Escrito por Metrópoles
mundial-de-wushu:-veja-rotinas-da-manha-do-dia-6/9-na-arena-taolu

Metrópoles transmite, com exclusividade em língua portuguesa, o 17º Campeonato Mundial de Wushu, que acontecerá até este domingo (7/9), sempre a partir das 9h, no Ulysses Centro de Convenções.

As transmissões serão feitas ao vivo, com imagens e de graça, no canal do YouTube do portal Metrópoles.

Confira as rotinas da manhã deste sábado (6/9) na Arena Taolu 2:

