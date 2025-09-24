24/09/2025
Município do Acre registra menor temperatura da região Norte nesta quarta-feira, diz Friale

Para os próximos dias, a previsão é de manutenção do cenário típico desta época do ano: tempo quente, com ocorrência de chuvas localizadas

O município de Epitaciolândia amanheceu, nesta quarta-feira (24), com a menor temperatura de toda a região Norte do Brasil: 17,8ºC, segundo aponta o pesquisador meteorológico Davi Friale, do site O Tempo Aqui. Ainda segundo ele, em Assis Brasil, a mínima chegou a 18,5ºC.

Segundo Friale, as chuvas não foram a causa da queda nas temperaturas | Foto: Reprodução

As quedas nos termômetros foram resultado da onda de ar polar que atingiu o Acre desde a terça-feira (23). Em Epitaciolândia, ao meio-dia de ontem, a temperatura era de apenas 20,1ºC — 14,4ºC a menos em comparação ao mesmo horário do dia anterior, quando a cidade marcava 34,5ºC.

Além do frio, a frente polar trouxe chuvas fortes e rajadas de vento. Em Brasileia, o acumulado chegou a 33 milímetros, enquanto em Epitaciolândia os ventos atingiram 43,6 km/h. No aeroporto de Cobija, na Bolívia, as rajadas chegaram a 53,7 km/h.

Segundo Friale, as chuvas não foram a causa da queda nas temperaturas, mas sim consequência do avanço do ar frio. O pesquisador destacou que, por conta de um bloqueio atmosférico, a frente polar perdeu intensidade antes de chegar a Rio Branco, mas ainda assim reduziu o calor durante a noite e no início desta quarta-feira.

Para os próximos dias, a previsão é de manutenção do cenário típico desta época do ano: tempo quente, com ocorrência de chuvas localizadas, que podem ser fortes em alguns municípios acreanos.

