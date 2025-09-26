Na conta! Bolsa Família começa a ser pago para beneficiários com NIS final 8; confira

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta sexta-feira (26) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8.

O crédito é feito preferencialmente na Poupança Caixa ou na conta Caixa Tem. Pelo aplicativo, é possível pagar contas e realizar transferências diretamente pelo celular. O benefício também pode ser movimentado por meio do cartão de débito em comércios, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências.

Além disso, há a opção de saque sem cartão em terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência.

No aplicativo Bolsa Família, os beneficiários podem acompanhar informações sobre o programa e receber atualizações. Os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família estão disponíveis gratuitamente para download nas lojas de aplicativos de smartphones.