26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Na conta! Bolsa Família começa a ser pago para beneficiários com NIS final 8; confira

No aplicativo Bolsa Família, os beneficiários podem acompanhar informações sobre o programa e receber atualizações

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta sexta-feira (26) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8.

caixa-comeca-a-pagar-nesta-quarta-feira-bolsa-familia-de-setembro

Caixa começa a pagar nesta sexta-feira o Bolsa Família/Foto: Reprodução

O crédito é feito preferencialmente na Poupança Caixa ou na conta Caixa Tem. Pelo aplicativo, é possível pagar contas e realizar transferências diretamente pelo celular. O benefício também pode ser movimentado por meio do cartão de débito em comércios, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências.

Além disso, há a opção de saque sem cartão em terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência.

No aplicativo Bolsa Família, os beneficiários podem acompanhar informações sobre o programa e receber atualizações. Os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família estão disponíveis gratuitamente para download nas lojas de aplicativos de smartphones.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost