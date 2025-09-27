27/09/2025
Na conta! Servidores públicos recebem salário antecipado de setembro neste sábado

O governo estadual antecipou o pagamento para beneficiar mais de 56 mil trabalhadores e movimentar a economia local com a injeção de pelo menos R$ 425,5 milhões

Os servidores públicos do Acre, ativos e inativos, já podem contar com o salário de setembro neste sábado (27). O governo estadual antecipou o pagamento para beneficiar mais de 56 mil trabalhadores e movimentar a economia local com a injeção de pelo menos R$ 425,5 milhões.

Salário deste foi antecipado pelo governo/Foto: Reprodução

De acordo com o calendário oficial, aposentados e pensionistas receberam na sexta-feira (26). Já os servidores ativos teriam o pagamento creditado apenas no dia 29, mas, para quem recebe pelo Banco do Brasil, o valor foi liberado de forma antecipada neste sábado.

Segundo o governador Gladson Cameli, a iniciativa reafirma o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e também ajuda a aquecer o comércio e os serviços no estado.

