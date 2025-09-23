Na Fazenda, acreana faz barraco com namorada do Belo: ‘Quem tem passagem pela polícia é a senhora’

A terça-feira (23) foi marcada por um dos barracos mais intensos de A Fazenda 17. A acreana Carol Lekker entrou em confronto direto com a influenciadora Rayane Figliuzzi, de 27 anos, atual namorada do cantor Belo, durante uma discussão sobre a divisão de camas no reality.

O clima esquentou quando os peões debatiam um possível rodízio entre os participantes que dormem no chão e os que ocupam camas fixas. Incomodada com o fato de algumas colegas nunca participarem dessa dinâmica, Carol citou Rayane como exemplo. A menção deu início a uma troca de ofensas que rapidamente tomou conta da sede.

Carol acusou Rayane de não contribuir com tarefas no trato dos animais e limpeza da casa, além de disparar que a rival estaria no reality apenas por ser “namorada de fulano”. Em resposta, Rayane ironizou a forma como a acreana fala outros idiomas. A discussão evoluiu para ataques mais pesados, quando Carol relembrou que Rayane tem passagem pela polícia.

A declaração de Carol trouxe à tona um episódio de 2022, quando Rayane foi presa preventivamente durante uma investigação do Ministério Público de Santa Catarina sobre o chamado “golpe do motoboy”. Na época, 15 pessoas, incluindo ela e o então noivo, foram acusadas de envolvimento em um esquema que vitimava idosos ao simular fraudes bancárias. O processo segue sem desfecho, mas ainda repercute.

No confinamento, Rayane já havia comentado sobre o assunto, dizendo que foi envolvida por alguém que conheceu e que acabou sendo processada por estelionato. Ela afirmou que seu filho nasceu pouco antes da prisão do pai e ressaltou que, atualmente, vive uma fase de felicidade e estabilidade ao lado do filho e de Belo.

Enquanto isso, Carol reforçou sua posição no jogo ao dizer que construiu sua trajetória por mérito próprio, sem depender de relacionamentos. A briga chamou atenção dos colegas de confinamento, que acompanharam de perto a troca de acusações e encaradas tensas entre as duas.

