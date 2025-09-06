“Não duvide da lealdade que eu tenho pela senhora”, diz Gladson a Mailza na entrega da Estrada da Variante

A cidade de Xapuri viveu um momento que vai ficar na memória da população neste sábado, 6, com a entrega da Estrada da Variante (AC-380), uma obra aguardada há mais de 30 anos. Ao lado da vice-governadora Mailza Assis, o governador Gladson Camelí entregou a nova estrutura, que representa um marco para a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região.

Durante a cerimônia, Gladson fez questão de enaltecer a parceria com a vice-governadora. “Sempre esteve ao meu lado, me representou, me representa, e eu não tenho dúvida de que essa aliança vai seguir firme. Não duvide da lealdade que eu tenho pela senhora. Mailza é uma guerreira que tem percorrido todo o Acre, de Marechal Thaumaturgo a Assis Brasil, ajudando nas ações de infraestrutura, saúde, educação e assistência social. Minha vice-governadora, que vai me suceder no governo do Estado, quero aproveitar que a imprensa está aqui para deixar claro, que eu tenho gratidão às pessoas,” afirmou o governador, sendo aplaudido.

Ovacionada pelo público aos gritos de “Mailza, Mailza!”, a vice-governadora agradeceu o governador e destacou a importância da Variante para o futuro do município.

“Essa obra não é apenas a entrega de um asfalto, é sinônimo de desenvolvimento, de dignidade e de mais oportunidades para quem vive e produz aqui. São quase 50 milhões investidos para melhorar a segurança, a mobilidade e dar condições para que nossos trabalhadores possam gerar riqueza para Xapuri e para o Acre. Logo estaremos entregando também a ponte da Sibéria, outro sonho antigo que está prestes a se tornar realidade”, disse.

Com investimento total de R$ 48,9 milhões, fruto da articulação entre a bancada federal e o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), a obra contempla 17,5 quilômetros de pavimentação, ligando a Estrada das Laranjeiras à BR-317. O benefício vai impactar diretamente os 18,2 mil habitantes do município, especialmente os produtores rurais, que terão mais segurança e facilidade para escoar sua produção.

O senador Márcio Bittar, autor da emenda que garantiu recursos para a obra, destacou a importância da união política. “Essa estrada só é realidade porque houve empenho do governador Gladson, da vice-governadora Mailza, do Deracre e da bancada federal. Foi um pedido feito pelo governador e atendido com apoio do então presidente Jair Bolsonaro”, ressaltou.

O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, classificou a inauguração como uma bênção para o município. “É um sonho transformado em realidade. O governo tem mostrado compromisso com a nossa população, e agora Xapuri segue em movimento, com desenvolvimento e esperança renovada”, afirmou.

Moradores que acompanharam a inauguração também celebraram a conquista. Seu Geraldo Persigate, de 65 anos, produtor rural, resumiu o sentimento. “É um sonho realizado. Vai melhorar muito a vida da população e dos produtores”. Já dona Eliana Persigate, sua esposa, lembrou das dificuldades enfrentadas antes da obra. “Era difícil para escoar a produção e até para as crianças irem à escola. Hoje é só gratidão”, contou emocionada.

Desenvolvimento para Xapuri

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, lembrou o esforço de toda a equipe e a importância da Variante para o desenvolvimento regional. “Hoje entregamos 17,5 quilômetros de pavimentação com acostamento, meio-fio e sistema de drenagem, que vão facilitar a vida das pessoas e aproximar Xapuri ainda mais do desenvolvimento. Foram anos de dedicação da nossa equipe, que trabalhou dia e noite para tornar esse sonho realidade. Esse é o compromisso do governo: melhorar a vida da população com obras que fazem diferença no dia a dia”, destacou.

Conhecida como a “Princesinha do Acre” e terra natal do líder seringueiro Chico Mendes, Xapuri ganha com a Variante um instrumento para o escoamento da produção agrícola e pecuária, fortalecimento do turismo e integração logística com a fronteira e a rota de acesso ao Pacífico. A obra também simboliza a continuidade de investimentos do governo estadual, que já anunciou para os próximos dias a entrega da ponte da Sibéria, outra demanda histórica da população.

Estiveram presentes na inauguração os prefeitos de Epitaciolândia delegado Sérgio Lopes, de Assis Brasis, Jerry Correia, prefeito do Bujari, Padeiro, deputado federal Coronel Ullysses entre outras autoridades.