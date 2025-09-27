Natailane Silva é eleita Rainha do Rodeio 2025 na abertura da Expo Fronteira em Assis Brasil

27/09/2025
Natailane Silva conquista o título em noite de festa que abriu a Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil

A noite da última quinta-feira, 26 de setembro, foi marcada por beleza, cultura e grande participação popular com a escolha da Rainha do Rodeio 2025, em um desfile realizado na Praça Central de Assis Brasil.

Desfile na Praça Central reuniu grande público e prestigiou a beleza e cultura local/Foto: Cedida

O evento reuniu um grande público e contou com a participação das candidatas Keury Souza, Bruna Gadelha, Fernanda Gifone, Sandy Santos e Natailane Silva, que encantaram a torcida e os jurados com elegância e simpatia.

Natailane foi a grande campeã/Foto: Reprodução

Após as apresentações, o resultado foi anunciado: o primeiro lugar ficou com Natailane Silva, declarada Rainha do Rodeio 2025, em seguida, a Princesa do Rodeio foi Sandy Santos e a Madrinha dos Peõe foi escolhida Bruna Gadelha.
O desfile foi organizado pela Diretoria de Cultura, com apoio de sua equipe, e contou com a presença do prefeito Jerry Correia, além de secretários municipais e vereadores, reforçando o compromisso da gestão com os eventos culturais e a valorização local.

Sandy Santos e Bruna Gadelha também brilharam ao lado da Rainha eleita/Foto: Cedida

A programação também incluiu apresentação de dança, a participação de jurados convidados e dois momentos musicais: o agito do DJ que abriu a noite e, em seguida, o show da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo animação ao público presente.
O prefeito Jerry Correia parabenizou as candidatas e destacou a importância da Expo Fronteira para o fortalecimento da cultura e economia do município. Ele agradeceu a presença do público, os organizadores e todas as jovens que aceitaram o desafio de representar o rodeio.

Natailane Silva conquista o título em noite de festa que abriu a Expo Fronteira 2025 em Assis Brasil/Foto: Cedida

O evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025, evidenciando o talento e a participação da juventude assis-brasilense.

