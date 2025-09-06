Náuas e Atlético-AC se enfrentam neste sábado; veja escalações prováveis, arbitragem e onde acompanhar

O Náuas enfrenta o Atlético-AC neste sábado (6), no fechamento da quarta rodada do Campeonato Acreano Série B. A partida será disputada na Arena da Floresta, em Rio Branco, a partir das 17h (horário do Acre). Este será o primeiro confronto entre as equipes na divisão de acesso.

O Atlético-AC entra em campo buscando a recuperação após a derrota para o São Francisco por 3 a 0 na rodada anterior. O Galo Carijó ocupa a quarta colocação com quatro pontos e precisa da vitória para garantir a última vaga nas semifinais da competição.

Do outro lado, o Náuas joga suas últimas fichas para manter vivas as chances de classificação. A equipe de Cruzeiro do Sul vem de derrota por 4 a 1 para o Andirá e amarga a lanterna do torneio sem somar pontos em três jogos disputados. A última vez que os dois times se enfrentaram foi na primeira divisão de 2023, quando o Atlético-AC levou a melhor e venceu por 2 a 0.

A partida poderá ser acompanhada em tempo real pelo ge, com início da cobertura às 16h45. Outra opção é acompanhar a transmissão ao vivo no canal FFACTV, no YouTube.

No Náuas, o técnico Zacarias Lopes tem todo o elenco à disposição. Caso repita a escalação do último jogo, o time deve entrar em campo com Tomate; Ryan, Toim, Marcelo, Vitor, Eduardo, João, Mardone, Douglas, Tchê Tchê e Pedrinho.

O Atlético-AC chega para o jogo com mudanças no comando técnico. Após a derrota na última rodada, o clube demitiu Erismeu Silva e trouxe de volta Éden Barros, que havia iniciado a pré-temporada. Para o duelo, o treinador terá dois desfalques importantes: o volante Jucá e o atacante Pedro Careca, ambos com lesões no tornozelo. Fernandinho deve assumir a vaga no ataque, enquanto Rikelmo retorna ao gol no lugar de Denilson, e Kauã entra na lateral esquerda na vaga de Korea. A escalação provável tem Rikelmo; Rafael, Franklin, Luiz Gustavo, Marcos, Kauã, João, Peteca, Ruan, Thalis e Fernandinho.

A arbitragem da partida ficará a cargo de Fábio Santos, auxiliado por Verônica Severino e Renô Cassiano, com José Lima como quarto árbitro.

Os ingressos estarão à venda nas bilheterias da Arena da Floresta a partir de duas horas antes da partida, com valores de R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.

