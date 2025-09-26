26/09/2025
Netanyahu enfrenta boicote na ONU e afirma que guerra em Gaza “ainda não terminou”

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi vaiado e discursou diante de um plenário quase vazio nesta sexta-feira (26), durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Diversas delegações, incluindo a do Brasil, deixaram o local em protesto antes de sua fala.

Mesmo diante do boicote, Netanyahu afirmou que Israel continuará atacando a Faixa de Gaza até concluir o que chamou de “trabalho” contra o Hamas. Ele negou que seu Exército esteja matando civis ou provocando fome, e disse que a guerra é uma defesa não apenas de Israel, mas do Ocidente.

O premiê também rejeitou qualquer possibilidade de criação de um Estado Palestino, comparando a ideia a “dar um Estado à Al-Qaeda depois do 11 de setembro”. Ele ainda criticou os recentes reconhecimentos internacionais da Palestina, classificando-os como um “incentivo ao terrorismo”.

Apesar do plenário esvaziado, Netanyahu recebeu aplausos de convidados na plateia. Durante o discurso, chegou a se dirigir em hebraico aos reféns em Gaza, prometendo que “não serão esquecidos” e que Israel fará de tudo para trazê-los de volta.

A guerra entre Israel e Hamas já deixou mais de 65 mil mortos na Faixa de Gaza desde outubro de 2023.

