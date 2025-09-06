neurologista-lista-alimentos-capazes-de-aliviar-crises-de-enxaqueca

Quem sofre de enxaqueca sabe: não se trata apenas de uma dor de cabeça comum. O incômodo é intenso, pode durar horas e, muitas vezes, vem acompanhado de náuseas, vômitos e até alterações visuais. Embora o tratamento médico seja indispensável, a alimentação também pode influenciar na intensidade e na frequência das crises.

Segundo o neurocirurgião Renato Chaves, uma forma de amenizar os sintomas está na escolha dos alimentos. “O ideal é priorizar opções ricas em magnésio e triptofano, nutrientes que ajudam a relaxar, equilibrar a atividade cerebral e reduzir a sensibilidade aos gatilhos típicos da enxaqueca”, explica.

O salmão é rico em triptofano

Atum

Bananas muito maduras têm alto teor de açúcar

A oleaginosa tem um papel importante para a manutenção da saúde geral do organismo

Sementes de abóbora possuem proteínas que regulam hormônios relacionados à saciedade

Entre os aliados que são reconhecidos pela rica presença dos nutrientes listados pelo especialista estão peixes como salmão e atum, abacate, banana, oleaginosas (nozes, amêndoas e castanha-do-pará) e sementes, como abóbora e chia.

Afinal, o que é a enxaqueca?

De acordo com Chaves, a enxaqueca é uma patologia neurológica marcada por cefaleias recorrentes. “A dor geralmente é unilateral, com duração superior a duas horas, podendo ser acompanhada de sintomas visuais ou gastrointestinais. Também pode piorar com exposição à luz, sons altos, cheiros fortes, doces ou situações de estresse físico e psicológico”, detalha.

A dor da enxaqueca surge devido a uma hiperatividade no cérebro

O médico destaca ainda que a doença tem forte componente genético e é mais prevalente em mulheres em idade fértil ou que estão na perimenopausa, devido à influência de hormônios sexuais como estrogênio e progesterona.

Alimentos que podem agravar as crises

Assim como alguns alimentos ajudam, Renato chama atenção para os ingredientes que podem intensificar a dor. Entre os principais vilões estão energéticos, queijos amarelos, doces em excesso e bebidas ricas em xantinas, como refrigerantes à base de cola e certos chás.

O estresse é considerado um “vilão” da longevidade

Além das escolhas à mesa, o expert revela que os hábitos diários também fazem diferença para evitar o surgimento das crises. “É importante não ficar longos períodos sem comer, garantir boas noites de sono e evitar situações de estresse. Uma rotina organizada ajuda a reduzir os episódios de enxaqueca”, orienta Chaves.

