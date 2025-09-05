nfl:-los-angeles-chargers-vencem-chiefs-em-jogo-disputado-no-brasil

Em partida realizada nesta sexta-feira (5/9), na Neo Química Arena, em São Paulo, o Los Angeles Chargers venceu o Kansas City Chiefs por 27 x 21 em primeiro jogo das equipes na nova temporada da NFL. O destaque do jogo foi o quarterback Justin Herbert com três passes para touchdown. Ele completou 25 dos 34 arremessos tentados e alcançou 318 jardas aéreas no confronto.
O Los Angeles Chargers volta a campo na segunda-feira (15/9) contra o Las Vegas Raiders, no Allegiant Stadium. Por sua vez, o Kansas City Chiefs enfrentará o Philadelphia Eagles, em sua casa, no Arrowhead Stadium, no domingo (14/9). O encontro será uma reedição do Super Bowl da temporada anterior.
Logo em sua primeira campanha no campo ofensivo, os Chargers pontuaram. A equipe de Los Angeles tinham uma terceira descida para oito, mas devido falta da defesa do Kansas City Chiefs, o ataque ficou a três jardas da end zone.
No ataque, Justin Herbert achou Quentin Johnston que segurou a bola oval para marcar o primeiro touchdown da equipe. O time de Los Angeles ainda converteu o seu chute e marcou o ponto extra.
Chargers lideram por sete
O segundo quarto ficou marcado pelos field goals, dois para cada time. Os do Los Angeles Chargers aconteceram nos extremos da partida, um no início e outro nos segundos finais. Cameron Dicker acertou um chute de 16 e outro de oito jardas para manter a equipe na liderança do placar.
Por sua vez, os Chiefs pontuaram pela primeira vez no jogo com menos de cinco minutos para o final do segundo quarto. Mahomes foi derrubado e no chute pontuaram. Com apenas cinco segundos relógio, a equipe de Kansas conseguiu armar um chute e Harrison Butker acertou um longo field goal de 59 jardas.
Com os quatro field goals, o jogo foi para o intervalo com o placar de 13 x 6 para o Los Angeles Chargers.
Los Angeles Chargers vencem jogo da NFL em São Paulo
Com pouco mais de oito minutos para o final do terceiro quarto, Patrick Mahomes fintou duas vezes e correu até a end zone para marcar o primeiro touchdown dos Chiefs na partida. No ponto extra, Harrison Butker errou o chute e não conseguiu igualar o placar do jogo.
No momento em que restavam menos de 40 segundos no relógio, Justin Herbert lançou para Keenan Allen no lado esquerdo da end zone e os Los Angeles Chargers abriram vantagem de oito pontos no jogo.
Com pouco menos de três minutos de quarto período, Patrick Mahomes lançou para Travis Kelce pouco depois da linha de 30 jardas, o tight end recebeu e correu até a end zone. Na sequência, a equipe do Kansas City tentou a conversão de dois pontos, mas sem sucesso.
Com cinco minutos restantes para o final do jogo, Justin Herbert acertou longo passe para Quentin Johnston, o camisa número um dos Chargers recebeu, passou de seu marcador e marcou touchdown para o time dos Los Angeles.
Já nos minutos finais do quarto período, Patrick Mahomes acertou passe de trás do meio do campo e achou seu companheiro na linha de sete jardas, o que colocou os Chiefs em posição de touchdown. Porém, o seu time errou por três vezes e a equipe de Kansas optou pelo chute e os seus três pontos. O Los Angeles Chargers souberam gastar o tempo e venceram a sua primeira partida na nova temporada da NFL.