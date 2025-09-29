Nicolau e Gladson tomam ‘cafezinho’ na Aleac e falam de união entre Legislativo e Executivo

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Júnior, recebeu nesta segunda-feira (29), o governador Gladson Cameli para um encontro de diálogo e avaliação das ações dos poderes Executivo e Legislativo no estado. O encontro, realizado em formato de café, teve como objetivo reconhecer a parceria entre os dois poderes e discutir projetos que impactam diretamente a população.

Segundo Nicolau Júnior, a visita teve o caráter de agradecimento pela sensibilidade do governador em reconhecer o papel dos deputados na gestão do estado. “A sensibilidade do Sr. Governador de entender que os deputados e deputadas precisam ser reconhecidos em sua importância foi fundamental para que pudéssemos implementar mudanças significativas no trabalho dos 24 deputados do Acre. Por isso hoje convidamos para que ele viesse tomar um café conosco, para fazermos esse agradecimento”, afirmou o presidente da ALEAC.

Gladson Cameli, por sua vez, destacou que o sucesso do governo está diretamente ligado ao trabalho da Assembleia. “A aprovação do nosso governo está ligada à aprovação da Assembleia. O trabalho da ALEAC tem sido, em parte significativa, responsável pelo nosso sucesso. Por isso também tenho que agradecer ao presidente Nicolau, que tem conduzido a Casa de forma exemplar”, disse o governador.

Durante a reunião, os dois líderes conversaram sobre as ações que ainda precisam ser implementadas até o fim do segundo mandato do governador, somando-se às iniciativas já realizadas. Nicolau destacou que as emendas parlamentares, que anteriormente somavam R$ 200 mil e eram pouco liberadas, hoje chegam a R$ 4 milhões e chegam efetivamente aos destinos indicados pelos deputados. “Esse tem sido o caminho para que Executivo e Legislativo, unidos, possam transformar a vida do nosso povo. Os resultados são visíveis e o reconhecimento da população é evidente”, afirmou.

Para ambos, a unidade entre os poderes é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável do estado. O governador ressaltou ainda a importância de lideranças que promovam um novo modelo de gestão, elogiando a atuação de Nicolau Júnior à frente da Assembleia. “É disso que o Acre precisa”, concluiu.