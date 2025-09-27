27/09/2025
No Acre, batelão que carregava botijas de gás afunda no Rio Juruá; caso será investigado

Uma embarcação que seguia de Cruzeiro do Sul para Porto Walter afundou neste sábado (27) no Rio Juruá, no trecho entre Mirim e Simpatia. Segundo informações, não houve feridos nem mortos durante o incidente.

Os botijões ainda não foram recuperados/Foto: Reprodução

Grande parte da mercadoria transportada foi recuperada. Entre os itens estavam botijões de gás, que foram levados para uma praia próxima para evitar perdas e riscos à população.

O Rio Juruá apresenta baixo volume de água, mas até o momento não há informações sobre a causa do afundamento do batelão. As autoridades seguem acompanhando a situação.

