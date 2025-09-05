Um grupo de 42 estudantes de Enfermagem da Uniasselvi, polo de Sena Madureira, registrou boletim de ocorrência após descobrir que foi vítima de um golpe aplicado por uma colega de turma. A jovem, segundo a denúncia, havia se responsabilizado pela organização da festa de comemoração de 50% do curso, marcada para o dia 26 de julho, mas não realizou os pagamentos referentes ao buffet, decoração, fotógrafo, camisas e canecas personalizadas contratadas.

A denúncia foi feita por uma das acadêmicas ao ContilNet, que pediu para não ser identificada.

“Nós concordamos que ela ficaria responsável por alugar buffet, espaço, ornamentação, fotógrafo, tudo mais. Também pedimos confecção de camisas e canecas personalizadas. Mas percebemos que estávamos sendo enganados quando chegou o momento da entrega e nada aconteceu. Nenhum comprovante de pagamento foi apresentado”, relatou.

De acordo com os estudantes, a colega chegou a citar nomes de profissionais e espaços que teriam sido contratados, mas, ao verificar, o grupo descobriu que não havia qualquer negociação.

“Ela dizia que estava tudo resolvido, mas quando fomos atrás, descobrimos que as pessoas nunca tinham sido contatadas. Foi aí que registramos o boletim de ocorrência”, afirmou a denunciante.

A frustração tomou conta da turma, que via a festa como símbolo de conquista após anos de dedicação aos estudos.

“Estamos tristes e revoltados. Essa festa simbolizava a nossa conquista, o nosso esforço. Não esperávamos que uma colega fosse capaz de nos enganar dessa forma”, disse a estudante.

Segundo os alunos, dos 42 que repassaram valores, apenas quatro conseguiram reembolso parcial, após pressionar individualmente a responsável. A maioria continua sem qualquer devolução.

“Ela criou o grupo da festa, nós cobramos várias vezes, mas sempre enrolava. Até agora nada foi devolvido para quase todos. Já faz quase um mês desde que demos o prazo para ela devolver”, relatou a acadêmica.

O caso foi registrado na última quarta-feira (3) na Delegacia de Sena Madureira, e os estudantes aguardam a apuração da Polícia Civil.

“A denúncia não é só para buscar reparação do prejuízo, mas também para alertar outras pessoas. Queremos que ela seja responsabilizada e que isso não fique impune”, concluiu a denunciante.