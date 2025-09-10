No Acre, Nota Premiada sorteia mais de R$ 262 mil nesta quarta-feira; confira

Os acreanos que pedem o CPF na nota fiscal têm a oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro nesta quarta-feira (10). O governo do Acre, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realiza o 11º sorteio do programa Nota Premiada Acreana, que vai distribuir mais de R$ 262 mil entre consumidores cadastrados e instituições sociais.

O sorteio contempla notas fiscais emitidas durante o mês de agosto e será transmitido pelas redes sociais da Sefaz, com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Do total em prêmios, R$ 175 mil serão destinados aos consumidores e R$ 87,5 mil às entidades indicadas pelos ganhadores.

Cada uma das regiões do estado — Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá — terá três premiados, com valores que variam entre R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. A iniciativa tem como objetivo não só beneficiar os participantes diretamente, mas também garantir recursos extras para organizações sociais.

Para participar, os interessados devem se cadastrar no site notapremiadaacreana.ac.gov.br e indicar uma instituição beneficente. Cada compra realizada com o CPF na nota gera automaticamente bilhetes para os sorteios.

Além das edições mensais, o programa realiza ainda um sorteio especial anual, que distribui R$ 70 mil. Criado pelo governo estadual, o Nota Premiada Acreana busca estimular a formalização das empresas e promover a cidadania fiscal no estado.