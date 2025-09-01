No Acre, suspeito de estupro se entrega à polícia após ser ameaçado por facção criminosa

O suspeito de estupro Artemio Costa de Jesus, 27 anos, que usava tornozeleira eletrônica, se entregou à polícia no domingo (31), em Cruzeiro do Sul, após ser ameaçado de morte por uma organização criminosa. Ele confessou ter estuprado uma adolescente de 16 anos. O crime ocorreu no Rio Campinas, às margens da BR-364, na mesma data em que ele se entregou.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ela estava no rio com o marido quando o acusado, que também estava no local, se afastou com o esposo dela. Em seguida, Artemio voltou sozinho e disse à mulher que o marido a aguardava na comunidade.

No caminho, ele começou a agredir a jovem, enforcando-a e a arrastando à força para um local isolado. A adolescente disse que chegou a perder a consciência. Ao recobrá-la, percebeu que havia sido abusada sexualmente. Ela também relatou que o agressor fez repetidas ameaças de morte.

A vítima apresentava sangramento e vestígios de sêmen em suas partes íntimas, além de escoriações nas costas e no pescoço. Uma equipe da Polícia Militar foi à residência do acusado, mas ele fugiu para a mata ao perceber a chegada dos agentes. Horas depois, ele se entregou na Delegacia Geral de Polícia, alegando estar sendo procurado por uma facção criminosa.

Segundo a polícia, Artemio Costa de Jesus, que já responde por outro caso de estupro, havia rompido a tornozeleira eletrônica.