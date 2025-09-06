No tie-break, Itália vence Brasil e vai à final do Mundial de Vôlei

Em partida realizada na manhã deste sábado (6/9), em Bangkok, na Tailândia, a Itália venceu o Brasil por 3 x 2 e se classificou para a final do Mundial de Vôlei. As parciais do jogo foram: 22 x 25, 25 x 22, 28 x 30, 25 x 22 e 15 x 13. O destaque da equipe italiana foi a oposta Ekaterina Antropova, com 28 pontos.

Invicta desde 2024, com um total de 35 jogos sem perder, a Itália agora busca o segundo título mundial. A adversária das italianas na final será a Turquia, que venceu o Japão por 3 x 1. A grande decisão está marcada para este domingo (7/9), às 9h30. No mesmo dia, às 5h30, o Brasil joga contra as japonesas em disputa pelo terceiro lugar.

1 de 3

A Itália está classificada para a final do Mundial de vôlei

2 de 3

A destaque da partida foi a oposta italiana Ekaterina Antropova com 28 pontos

3 de 3

O Brasil agora joga a disputa de terceiro lugar contra o Japão

Reprodução/Volleyball World

No primeiro set da partida, a melhor foi para o Brasil, com parcial de 25 x 22. Em uma partida com um placar próximo, quem mais se distanciou foi a Seleção Brasileira, que chegou abrir sete pontos de vantagem. A Itália se aproximou, mas, sem sucesso, viu a equipe adversária marcar 1 x 0.

A Itália venceu o segundo set por 25 x 22. Durante quase todo o segundo período, a pontuação era muito parelha entra as equipes, até que a Itália aproveitou os 10 erros cometidos pela Seleção Brasileira e conseguiu empatar o confronto em 1 x 1.

Itália vence no tie-break

Em mais um período com pontuação apertada, quem se deu melhor desta vez foi o Brasil. As duas seleções trocavam lideranças e com isso o set se prolongou para o tie-break. Por lá, o jogo se manteve com alta intensidade. Mas, no final, terminou com vitória brasileira por 30 x 28.

No quarto set, a Itália mantinha boa vantagem para o Brasil, até que a Seleção Brasileira reagiu e empatou quando o jogo estava em 21 x 21. Porém, a sequência não foi como se esperava e a Itália empatou o confronto. A parcial final ficou em 25 x 22.

Em quinto set tenso, as seleções trocavam pontuações e jogavam com alta intensidadade. Mas, no final, quem se deu melhor foi a Itália, que se aproveitou do erro brasileiro no 14º ponto e, com Egonu, se classificou para a final do Mundial de Vôlei. A parcial final foi de 15 x 13.