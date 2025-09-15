Nove pessoas foram presas em operação da PF deflagrada no Acre contra tráfico e lavagem

Polícia Federal prendeu nove pessoas nesta segunda-feira (15) durante a Operação Inceptio, que tem como alvo uma organização criminosa acusada de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada ao ContilNet pela Polícia Federal.

Além das prisões, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Ubá/MG, Camaçari/BA, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Cabedelo/PB e São Paulo/SP. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual do Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de mais de R$ 130 milhões em contas bancárias e o sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões, além da suspensão de um estabelecimento comercial usado pelo grupo.

De acordo com as investigações, a quadrilha enviava grandes quantidades de drogas do Acre para o Nordeste e o Sudeste do país, utilizando o sistema financeiro e operações com criptoativos para movimentar os valores de forma ilícita.

Os presos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.