Novo MasterChef começa nos próximos dias: confira a data de estreia

O MasterChef Brasil 2025, versão para cozinheiros amadores, chegou ao fim nesta terça-feira (2/9). Mas os fãs do reality culinário não terão que esperar muito: uma nova temporada já tem estreia marcada para a próxima semana.
No dia 9 de setembro, começa a segunda edição do MasterChef Confeitaria, que terá foco exclusivo em receitas de doces. A atração será comandada por Diego Lozano, ao lado dos jurados Erick Jacquin e Helena Rizzo, e promete eleger o melhor chef confeiteiro do país.
Serão 14 competidores, com idades entre 27 e 51 anos, colocando suas habilidades em confeitaria à prova em busca do título.
Onde assistir
-
Band: às terças-feiras, a partir das 22h30;
-
Discovery Home & Health: às sextas-feiras, às 20h20;
-
HBO Max: a partir de 12 de setembro.
