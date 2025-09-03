Novo MasterChef começa nos próximos dias: confira a data de estreia

O MasterChef Brasil 2025, versão para cozinheiros amadores, chegou ao fim nesta terça-feira (2/9). Mas os fãs do reality culinário não terão que esperar muito: uma nova temporada já tem estreia marcada para a próxima semana.

No dia 9 de setembro, começa a segunda edição do MasterChef Confeitaria, que terá foco exclusivo em receitas de doces. A atração será comandada por Diego Lozano, ao lado dos jurados Erick Jacquin e Helena Rizzo, e promete eleger o melhor chef confeiteiro do país.

Serão 14 competidores, com idades entre 27 e 51 anos, colocando suas habilidades em confeitaria à prova em busca do título.

Onde assistir

Band : às terças-feiras, a partir das 22h30;

Discovery Home & Health : às sextas-feiras, às 20h20;

HBO Max: a partir de 12 de setembro.

