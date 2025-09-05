Novo presidente do PT-DF toma posse do cargo em cerimônia na CLDF

Com a presença de diversos parlamentares da capital, o novo presidente do PT no Distrito Federal, Guilherme Sigmaringa, tomou posse do cargo na noite desta sexta-feira (5/9), em cerimônia realizada no auditório da Câmara Legislativa do DF (CLDF). Além de Sigmaringa, foram empossados os 24 novos diretores zonais do partido.

Honrado pela eleição e orgulhoso por ocupar o posto mais alto do Partido dos Trabalhadores no DF até 2029, Sigmaringa homenageou os ex-presidentes da legenda e a própria família, incluindo o pai, o ex-deputado distrital Sigmaringa Seixas. “Sou o que sou por causa dele.”

Novo presidente do PT do DF

Guilherme Sigmaringa tomou posse nesta sexta-feira (5/9)

Guilherme Sigmaringa e o presidente anterior do DF, acy Afonso

Arlete Sampaio e Guilherme Sigmaringa

Chico Vigilante

Solenidade ocorreu na CLDF

Érika Kokay

Geraldo Magela (esquerda), Fábio Felix (centro) e Ricardo Vale (direita)

Ruth Venceremos e Fábio Felix

A tônica do discurso de Guilherme Sigmaringa foi de unidade dentro do partido e de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A atuação em favor de Lula deve definir, inclusive, quem será o candidato do partido para governador do DF.

“Nosso maior projeto é a eleição do presidente Lula. A gente precisa parar e pensar qual o maior palanque que o DF tem a oferecer na nossa campanha nacional para assegurar a Lula que ele volte a ter um desempenho eleitoral satisfatório no DF e Entorno”, declarou Sigmaringa.

Guilherme sucede Jacy Afonso de Melo, que presidiu o PT no DF de 2019 a 2025. Jacy desejou sorte ao companheiro de partido. “A partir desse momento, deixo a presidência e volto a ser um militante. Estou deixando a presidência, mas não meu compromisso com a militância. Que a gente possa transformar o Brasil numa sociedade sem exploradores”, declarou.

“Já ocupei muitas funções, mas a que eu mais gostei é me dediquei foi a presidência do PT-DF.”

A cerimônia contou com a presença de nomes como os deputados distritais Chico Vigilante (PT), Gabriel Magno (PT), Ricardo Vale (PT) e Fábio Felix (PSol); a deputada federal Érika Kokay (PT-DF); a primeira suplente de deputada federal Ruth Venceremos (PT); o presidente do Iphan, Leandro Grass (PT), entre outros políticos.

Recém-chegado ao PT, Leandro Grass vê no novo presidente do partido no DF um “incrível líder”. “Ele é uma pessoa extremamente capaz de conduzir esse movimento de recuperar esse movimento do diálogo e da unidade necessárias para que a gente possa recuperar especialmente no DF as condições de dignidade e cidadania da população.”

Futuro

Eleito em julho deste ano, Sigmaringa tem a missão de organizar candidatos e lideranças do PT para as eleições de 2026 a níveis executivo e legislativo. Além de atuar na candidatura de Lula, alavancar a deputada federal Érika Kokay ao Senado é outra demanda da legenda, conforme apontam os discursos dos deputados presentes.

O deputado distrital Chico Vigilante (PT), por exemplo, ao dar um recado ao novo presidente do partido, falou em eleger “a mulher das causas impossíveis”, alcunha que usou para se referir a Érika Kokay. “Guilherme, o comando agora é seu. Eu e os demais distritais do PT estamos à tua disposição sob o teu comando. Você vai entrar para a história como o presidente do PT que ajudou a devolver a democracia ao DF.”

A ex-deputada Arlete Sampaio também esteve na solenidade. Emocionada, a presidente de honra do PT no DF desejou sorte ao novo chefe do partido. “O Guilherme é jovem, tem energia para tocar as coisas. E nós queremos muito trabalhar para construir uma forte unidade interna para, em seguida, nos aliarmos com sete, oito partidos. Tenho certeza que, assim, nós teremos condições de fazer com que Lula volte a ser maioria no DF e colocar Érika Kokay no Senado”, prevê.

A deputada federal Érika Kokay também prestigiou a posse de Sigmaringa e discursou de modo a defender “o progressismo na capital”.