nutri-aponta-duas-sementes-poderosas-para-fortalecer-cabelos-e-unhas

As melhores estratégias para garantir que cabelos e unhas estejam saudavéis e fortalecidos não passa só pelas visitas aos salões de beleza. A alimentação faz toda a diferença e garante força e estrutura para os fios e unhas de dentro para fora. Entre os alimentos que são poderosos nesse processo, estão duas sementes: linhaça e gergelim.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a nutricionista Paloma Cupini revelou os principais benefícios e cuidados ao incluir esses dois itens no cardápio. Segundo ela, as sementes estão diretamente ligadas à formação de colágeno e queratina — compostos que contribuem para a hidratação, elasticidade e fortalecimento da estrutura capilar e das unhas.

Entenda como essas sementes garantem benefícios para os cabelos e unhas

De acordo com a expert, a linhaça é rica em ácidos graxos ômega 3, lignanas, magnésio e selênio, enquanto o gergelim fornece zinco, cálcio, ferro, vitamina E e proteínas. “Todos esses nutrientes estão ligados à formação de colágeno e queratina, que dão força e estrutura aos fios e às unhas”, explica Paloma.

A semente de linhaça ajuda no equilíbrio hormonal, segundo a nutricionista

O gergelim, seja branco ou preto, é um verdadeiro tesouro nutricional

A linhaça e o gergelim são dois alimentos fundamentais para o crescimento capilar

O colagéno e a queratina fortalecem as unhas

Ela reforça ainda que não se trata de mito quando dizem que as deficiências nutricionais de minerais como zinco, ferro e selênio ou de ácidos graxos essenciais estão diretamente associadas à queda de cabelo e unhas frágeis.

“A ingestão adequada desses nutrientes auxilia no crescimento e na resistência das madeixas e das unhas, embora, claro, fatores hormonais, genéticos e intestinais também influenciem”, acrescenta Paloma Cupini.

Como consumir corretamente

Para aproveitar os benefícios da linhaça, Paloma sugere consumir em forma de farinha fresca ou semente triturada, já que o grão inteiro não é bem absorvido pelo organismo. “O óleo também pode ser usado, mas não fornece fibras”, ressalta a nutricionista.

Tahine é uma pasta feita de sementes de gergelim

Já o gergelim pode ser consumido na forma integral ou em pasta, conhecida como tahine. “Uma boa dica é associar à vitamina C, a fim de melhorar a absorção do ferro presente no gergelim”, recomenda a nutricionista.

Embora sejam populares pelo impacto na estética, os benefícios não param aí. “A linhaça auxilia na regulação do intestino, equilíbrio hormonal feminino, redução do colesterol ‘ruim’ (LDL) e controle da glicemia”, assegura.

Dispor de uma alimentação balanceada e praticar atividade física ajudam a controlar o colesterol alto

Quando combinadas com gergelim, Paloma enfatiza que há vantagens expressivas para a saúde óssea. “Ela também exerce efeito antioxidante e anti-inflamatório para o corpo, apoia a saúde cardiovascular e pode colaborar no controle da pressão arterial“, comenta Paloma Cupini.

Riscos e moderação

Apesar das vantagens, o consumo deve ser moderado. “O excesso dos dois ingredientes pode causar desconforto intestinal e o gergelim pode desencadear alergias em pessoas predispostas. No caso da linhaça, quem faz uso de anticoagulantes deve ter cautela”, alerta Paloma.

“A recomendação é incluir de 1 a 2 colheres de sopa por dia das sementes, ajustando à necessidade individual e sempre dentro de um contexto alimentar equilibrado”, complementa.

