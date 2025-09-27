“O Acre merece eventos como esse”, afirma secretário Ney Amorim no BRTL Fight Combat

O BRTL Fight Combat, realizado neste sábado (27) no Maison Borges, em Rio Branco, reuniu os maiores nomes de artes marciais da região Norte. Além disso, fãs da arte, atletas e autoridades fizeram parte do evento.

O secretário estadual de Esportes, Ney Amorim, enxerga que a iniciativa representa um marco para o desenvolvimento do esporte no Acre.

“É de fundamental importância a gente fazer um evento como esse aqui no nosso estado. Você pode observar o público que está aqui, a qualidade dos lutadores. Nunca teve um evento do tamanho e com a qualidade, com a organização desse que está tendo aqui hoje”, afirmou.

O secretário também ressaltou o esforço dos organizadores e a participação popular. “Eu quero agradecer os meninos que vieram em tempo recorde, 20 dias, para organizar tudo isso aqui. Está uma festa bonita, os atletas estão lutando, o público veio para prestigiar”, destacou.

Ney Amorim fez ainda questão de agradecer o apoio do governo estadual. “Aqui eu também quero fazer um agradecimento ao governador Gladson Cameli, que apostou, que aportou e que incentivou para que a gente pudesse estar fazendo esse evento aqui hoje. Então, o Acre merece isso. O Acre merece eventos como esse. Isso é só o começo”, concluiu.

Veja o vídeo: