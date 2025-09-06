O que é a Nova Okaida, facção de bandido que aterrorizava o Nordeste

Um criminoso integrante da facção mais violenta do Nordeste foi morto em confronto com policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, na última quarta-feira (3/9). Conhecido pelos apelidos “Pará” e “Tião Macaúba, Sebastião da Costa, 49 anos, era membro da Nova Okaida (OKD).

A facção, também chamada de Tropa do Vaqueirinho, é originária da Paraíba, que se inspira na Al-Qaeda — organização terrorista internacional fundada por Osama Bin Laden em 1988. Apesar da referência, a facção paraibana não possui aspectos religiosos. É considerada uma das mais perigosas da região por dominar o tráfico e praticar crimes de extrema gravidade. Nasceu em 2019 como dissidência da antiga Okaida e da Okaida RB.

No início, a Nova Okaida vendia drogas fornecidas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em bairros de João Pessoa. Após o assassinato de um integrante do PCC no bairro São José — reduto da Okaida — as relações entre as facções ficaram estremecidas já em 2010.

O criminoso morto respondia a três mandados de prisão em aberto e já havia sido condenado a 32 anos de reclusão por sequestro seguido de morte. Com antecedentes por roubo (3x), homicídio (2x) e latrocínio, Sebastião era conselheiro da facção Nova Okaida.

Sebastião da Costa, de 49 anos morto em Santo Antônio do Descoberto (GO)

Arma e drogas

Dinheiro apreendido

Okaida

Primeira versão da facção paraibana, liderada por criminosos como Roosevelt Antônio da Silva, o Miramar, André Quirino da Silva, o Fão, e Genildo Fábio Crispim, o Pinino.

Em bairros mais pobres da capital paraibana, a Okaida dita até um código de conduta para seus integrantes e moradores. As proibições são pintadas nos muros: não é permitido usar drogas na frente de crianças, roubar na comunidade, escutar som alto tarde da noite e andar de moto em alta velocidade.

Em 2018, os “soldados” da Okaida deram uma demonstração pública de força. Eles promoveram queimas de fogos de artifício para comemorar o aniversário da sigla em cidades da Paraíba, como João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Guarabira.

Okaida RB

Surgiu em agosto de 2017, a partir de uma dissidência da Okaida. Liderada por Robson Machado de Lima, o Rô Psicopata, e José Roberto Batista dos Santos, o Betinho.

Essa facção fez aliança com o Comando Vermelho (CV), firmada durante a detenção de Rô Psicopata no Presídio Federal de Catanduvas, em conjunto com líderes do CV como Elias Maluco e Marcinho VP.

A Okaida RB tinha uma forte aliança com o Sindicato do Crime, facção potiguar, e chegou até a expressar essa união em seu estatuto.

Nova Okaida

Criada em 17 de julho de 2019, surgiu da dissidência da Okaida RB, após a expulsão de Rô Psicopata e Betinho, que foram acusados de traição e ambição criminosa. A nova liderança ficou com Francinaldo Barbosa de Oliveira, o Vaqueirinho. A facção hoje deve ter cerca de 15 conselheiros que coordenam o tráfico nas principais cidades da Paraíba.

Características e contexto atual

A Nova Okaida é a maior facção criminosa da Paraíba, comandando o tráfico em todo o estado.

Segundo a Polícia Civil, a facção é resultado das dissidências antigas da Okaida e da Okaida RB.

Tem ramificações interestaduais, praticando crimes violentos no Nordeste.

Uma tese de mestrado da Polícia Militar da Paraíba constatou que membros da Okaida se identificam por tatuagens de palhaços ou do personagem Chucky.

Enquanto membros da rival facção conhecida como “Estados Unidos” exibem tatuagens da bandeira dos EUA ou de peixes.

Ao longo dos anos, a Nova Okaida superou seus rivais em número e força, dominando bairros e presídios da região.

Atualmente, a facção “Estados Unidos” permanece em controle de poucos territórios em João Pessoa.

Foto de Tião Macaúba, faccionado da OKD na prisão

Foto de uma tatuagem de Tião Macaúba

Outra tatuagem do braço do Tião Macaúba

Imagem cedida ao Metrópoles