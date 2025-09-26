Oitava edição do Brtl Fight Combat: evento consolida o Acre no cenário nacional do MMA

O Brtl Fight Combat desembarca em Rio Branco com programação marcada para sexta-feira (26) e sábado (27), trazendo o maior evento de MMA da região Norte. A edição será realizada na Maison Borges, com ingressos esgotados e expectativa de público recorde.

Jean Valério, um dos organizadores, afirmou que a competição nasceu para marcar o cenário esportivo nacional. “Quem já acompanha o BRTL sabe que esse evento veio para fazer história. Quando comecei em dezembro de 2024, junto com o Rafael, muita gente duvidou. Hoje, em menos de 10 meses, já somos o quinto maior do Brasil e o maior do Norte. Chegamos ao Acre em menos de um ano expandindo territorialmente, e em breve vamos realizar a primeira edição no Nordeste, em João Pessoa”, destacou.

Valério reforçou que o objetivo é levar ao público um espetáculo completo. “O evento não cresce à toa, ele cresce porque é diferenciado. A gente valoriza o esporte, valoriza a cidade onde está. O povo acreano é maravilhoso, abraçou o evento, e os atletas daqui são muito duros. Vocês podem esperar um show à parte”, disse.

Entre as lutas mais aguardadas está o confronto entre os influenciadores Jonas Machado e Daniel Cruz, apontado por Valério como carregado de rivalidade. “Muita gente acha que é só brincadeira, mas eles têm uma questão pessoal. Claro que não vai ser selvageria, vai ter regra, juiz, mas realmente eles vão para a trocação. Quem cair primeiro perde. É um real show, a BRTL não faz nada para brincar”, afirmou.

Thomas Bryan, um dos atletas do card principal, destacou a importância do evento para o estado. “Eu tô muito feliz de nosso estado estar recebendo um evento nessa proporção, já são 11 anos que eu venho batalhando, que eu venho trabalhando por isso, já tive a oportunidade de estar lutando fora do Brasil, de estar lutando fora daqui do Acre. Eu sempre sonhei que aqui no nosso Acre a gente também tinha, eu como atleta e minha academia, a gente sempre trabalhou pra que nossa atleta aqui do Acre tivesse a oportunidade de estar indo pra fora do Brasil, de estar conseguindo sustentar a sua família através do esporte, que é muito importante, e eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que o evento ia vir pra cá. Meu papel foi só apresentar a eles, para que eles pudessem trocar uma ideia, fechar tudo certinho, e eu fiquei muito feliz porque eu já conheço o evento, já tive a oportunidade de estar participando algumas outras vezes, e aí desse evento eu já fui pra outros eventos maiores, então eu sei que é um evento que vai alavancar ainda mais os atletas aqui do nosso Acre, então eu tenho certeza que o sábado vai ser um grande show”.

Questionado sobre a expectativa da luta, Bryan afirmou: “Vai ser uma guerra. A gente ia lutar com um cara de Manaus, que era um cara porradeiro também, acabou que ele teve uma lesão agora na última semana, e o Boika, que é um atleta daqui do Acre, foi muito duro, atleta porradeiro. Quando o atleta é porradeiro é bom, porque a gente vai lá trocar umas pancadas, pra quem tá assistindo, né, é o que é o mais interessante. Eu espero que a gente vá fazer uma guerra, vai dar um grande show pra vocês, mas que no final meu braço seja erguido. A gente tá vindo batalhando pelo nosso sonho, o cinturão vai ser mais um passo pra gente conseguir chegar onde a gente quer chegar”.

Gean Boyca, também presente no card principal, destacou a disputa pelo cinturão e a importância de representar sua cidade. “Todos aí já sabem que o Thomas é um cara muito bom, né? É um faixa preta de jiu-jitsu, kickboxing. Mas eu não temo na base. Eu sou lutador, né? Desde uma boa temporada aí atrás. Eu não pensei duas vezes quando me chamaram para aceitar a luta. Se eu estava preparado, realmente. Graças a Deus eu sempre estou preparado. Na disputa de cinturão foi que eu me animei. Foi daí que eu criei boas expectativas, outros modos de treinar para essa luta, para levar esse cinturão para o Cruzeiro do Sul, que é a minha cidade. É uma grande honra para mim. E eu sei que não vai ser fácil, mas eu vim para ganhar. Então amanhã pode esperar que esse cinturão eu vou levar”.

Rafael Tavares, também organizador, ressaltou que o card do evento foi estruturado para valorizar os atletas locais. “O card vai ser 80% acreano. Quando aceitamos a proposta de fazer um evento no Acre, a ideia era dar oportunidade. O BRTL nasceu dando oportunidade para atletas, porque levava competidores para grandes eventos no Brasil e não havia tanto incentivo. Hoje a gente faz dentro de casa”, explicou.

Segundo Tavares, a realização em Rio Branco consolida um sonho antigo. “É um sonho estar sendo realizado aqui no Acre. A gente já vinha namorando essa ideia há muito tempo. Só temos que agradecer ao Ney Amorim e ao governador Gladson Cameli, que apoiaram e fizeram com que permanecêssemos. Hoje somos o quinto maior evento do Brasil, o primeiro da região Norte, e queremos nos consagrar como o maior do país”, afirmou.

O organizador revelou ainda planos para novas edições no estado. “A gente pretende fazer uma edição aqui no próximo ano, em abril de 2026, para mais de 10 mil pessoas. Esse é o plano e o propósito. Amanhã vai ser casa cheia, ingressos 100% esgotados, e vocês podem esperar um grande show que o Acre merece”.

Veja o vídeo: