ONU divulga foto de Trump assistindo ao discurso de Lula

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou na terça-feira (23/9) uma foto na qual o mandatário americano Donald Trump assiste ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na abertura da Assembleia Geral, em Nova York (Estados Unidos).

Na ocasião, Lula reforçou a defesa da soberania do Brasil ao criticar “sanções arbitrárias”, em referência direta ao governo de Trump.

“Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral”, disse.

O chefe de Estado brasileiro criticou a ONU em sua manifestação. Ele afirmou que a organização está em xeque:

“Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia.”