24/09/2025
Universo POP
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
Acreana Carol Lekker é indicada pela namorada do cantor Belo e enfrenta 1ª roça na Fazenda 17

ONU divulga foto de Trump assistindo ao discurso de Lula

Lula reforçou a defesa da soberania do Brasil ao criticar “sanções arbitrárias”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou na terça-feira (23/9) uma foto na qual o mandatário americano Donald Trump assiste ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na abertura da Assembleia Geral, em Nova York (Estados Unidos).

Na ocasião, Lula reforçou a defesa da soberania do Brasil ao criticar “sanções arbitrárias”, em referência direta ao governo de Trump.

Trump assistindo ao discurso de Lula/Foto: Reprodução

“Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral”, disse.

O chefe de Estado brasileiro criticou a ONU em sua manifestação. Ele afirmou que a organização está em xeque:

“Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia.”

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost