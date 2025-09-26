“Outros eventos maiores que esse virão com certeza”, garante Ney Amorim sobre BRTL Fight Combat

O Acre recebe nesta semana a primeira edição do Brtl Fight Combat, evento de artes marciais mistas (MMA) considerado o maior da região Norte. A programação inclui coletiva de imprensa e encarada oficial no Via Verde Shopping, além do card principal no sábado (27), na Maison Borges, em Rio Branco.

Na sexta-feira (26), às 11h, ocorreu a coletiva de imprensa no Via Verde Shopping. No mesmo dia, às 19h30, o público poderá acompanhar a encarada entre os atletas que participam do evento. O ponto alto da programação ocorre no sábado (27), às 19h30, com os combates reunindo lutadores locais e nacionais.

O secretário estadual de Esporte, Ney Amorim, destacou a importância da iniciativa para ampliar a visibilidade dos atletas acreanos.

“Aqui nós temos muitos atletas e bons atletas, tanto do público masculino quanto feminino. A turma reclamava que treinava, treinava, mas não tinha competições. Agora, com a parceria com o BRTL, a gente está trazendo esse evento grande para o nosso estado, com competidores nacionais. Isso dá oportunidade de atletas do Acre, inclusive do interior, fazerem lutas importantes e ganharem visibilidade a nível nacional”, afirmou.

Amorim lembrou que a secretaria tem trabalhado para garantir espaço para todas as modalidades esportivas.

“A gente trabalha muito a questão do futebol, do voleibol, do handebol, da natação, mas é fundamental que possamos estar trazendo também a questão das lutas. Nós temos que atacar o esporte em todas as áreas, nas mais diversas categorias. É isso que o governador nos pede”, disse.

O secretário ainda confirmou a intenção de consolidar o BRTL Fight Combat no calendário esportivo acreano.

“Esse evento está acontecendo agora, esse ano, mas outros eventos iguais ou maiores que esse virão com certeza. É a primeira vez que realizamos algo desse porte aqui e com o apoio do governador Gladson Cameli vamos repetir com mais frequência”, garantiu.

Veja o vídeo: