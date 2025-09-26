26/09/2025
“Outros eventos maiores que esse virão com certeza”, garante Ney Amorim sobre BRTL Fight Combat

Secretário destacou a importância da iniciativa para ampliar a visibilidade dos atletas acreanos

O Acre recebe nesta semana a primeira edição do Brtl Fight Combat, evento de artes marciais mistas (MMA) considerado o maior da região Norte. A programação inclui coletiva de imprensa e encarada oficial no Via Verde Shopping, além do card principal no sábado (27), na Maison Borges, em Rio Branco.

“Outros eventos maiores que esse virão com certeza”, garante secretário Ney Amorim sobre BRTL Fight Combat. Foto: ContilNet

Na sexta-feira (26), às 11h, ocorreu a coletiva de imprensa no Via Verde Shopping. No mesmo dia, às 19h30, o público poderá acompanhar a encarada entre os atletas que participam do evento. O ponto alto da programação ocorre no sábado (27), às 19h30, com os combates reunindo lutadores locais e nacionais.

O secretário estadual de Esporte, Ney Amorim, destacou a importância da iniciativa para ampliar a visibilidade dos atletas acreanos.

“Aqui nós temos muitos atletas e bons atletas, tanto do público masculino quanto feminino. A turma reclamava que treinava, treinava, mas não tinha competições. Agora, com a parceria com o BRTL, a gente está trazendo esse evento grande para o nosso estado, com competidores nacionais. Isso dá oportunidade de atletas do Acre, inclusive do interior, fazerem lutas importantes e ganharem visibilidade a nível nacional”, afirmou.

Amorim lembrou que a secretaria tem trabalhado para garantir espaço para todas as modalidades esportivas.

“A gente trabalha muito a questão do futebol, do voleibol, do handebol, da natação, mas é fundamental que possamos estar trazendo também a questão das lutas. Nós temos que atacar o esporte em todas as áreas, nas mais diversas categorias. É isso que o governador nos pede”, disse.

O secretário ainda confirmou a intenção de consolidar o BRTL Fight Combat no calendário esportivo acreano.

“Esse evento está acontecendo agora, esse ano, mas outros eventos iguais ou maiores que esse virão com certeza. É a primeira vez que realizamos algo desse porte aqui e com o apoio do governador Gladson Cameli vamos repetir com mais frequência”, garantiu.

Veja o vídeo:

