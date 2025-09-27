27/09/2025
Pai de adolescente morto em acidente em Sena presta homenagem emocionante ao filho

Na publicação, Farias lembrou os momentos do filho e destacou a fé como forma de encontrar conforto diante da perda

O jornalista acreano Marcio Farias usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao filho adolescente, que morreu em um acidente de carro em Sena Madureira, no dia do aniversário do município.

Homenagem foi feita nas redes sociais/Foto: Reprodução

Na publicação, Farias lembrou os momentos do filho e destacou a fé como forma de encontrar conforto diante da perda. “Estas serão sempre as lembranças dos bons momentos que você viveu, meu filho. A dor é inexplicável, mas o conforto vem de Deus. Obrigado, filho, pelos momentos felizes que passamos juntos. Ao lado do nosso Pai eterno, agora você cuidará de nós. Descanse em paz, meu Marcinho”, escreveu.

O jornalista também recordou o apelido carinhoso usado pelo filho. “Finalizo dizendo: ‘Ei meu véi’, como ele me chamava. Não tenho dúvidas que você está na glória do nosso Pai eterno. Obrigado, Deus, por tudo”, completou.

