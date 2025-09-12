Pai tentou convencer suspeito de matar Charlie Kirk a se entregar; entenda

O pai do suspeito de matar o influenciador Charlie Kirk pediu ao filho que se entregasse às autoridades na quinta-feira (11), após ele ter confessado que realizou o crime, disse um policial informado sobre a investigação ao analista-chefe de segurança pública da CNN, John Miller.

Porém, após a confissão, o suspeito respondeu: “Prefiro me matar a me entregar”.

O pai de Tyler Robinson estava desconfiado de que o atirador poderia ser seu filho após reconhecê-lo em fotos divulgadas pelas autoridades. Então, o confrontou.

“Tyler, é você? Parece você”, perguntou ele ao jovem de 22 anos, disse a fonte policial a Miller.

O pai do suspeito então o convenceu a conversar com um pastor de jovens que trabalha com o Gabinete do Xerife do Condado de Washington e o Serviço de Delegados dos EUA.

Durante a conversa, Robinson admitiu o crime, ainda de acordo com a fonte. Ele foi preso por volta das 22h, no horário local, de quinta, informou o FBI, a agência federal de investigações dos Estados Unidos.