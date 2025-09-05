Paolla Oliveira diz ter “valores diferentes” de Virginia Fonseca e evita rivalidade na Grande Rio

Atriz confirma que passará a faixa de Rainha de Bateria e pede “amor, responsabilidade e dedicação” ao cargo no Carnaval de 2026

Paolla Oliveira se pronunciou sobre a escolha de Virginia Fonseca como nova Rainha de Bateria da Grande Rio e reforçou que não pretende alimentar rivalidades. Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, a atriz disse respeitar a decisão da escola e afirmou que estará presente para passar a faixa à influenciadora no Carnaval de 2026.

A Grande Rio sabe o que faz. Vou estar lá, vou passar a faixa para ela”, afirmou. Paolla, porém, destacou que as duas são “mulheres muito diferentes”: “Temos valores diferentes, pensamentos diferentes. Não a conheço pessoalmente, apenas a pessoa pública, e pessoas públicas podem ser bem distintas.”

Sem entrar em polêmicas, a intérprete de Heleninha Roitman (em Vale Tudo, da TV Globo) disse desejar que a sucessora “brilhe” e exerça o posto com “amor, responsabilidade e dedicação” à comunidade. Para Paolla, a função de Rainha de Bateria é simbólica: “Representa as mulheres daquela comunidade. Tudo que conquistei foi olhando para essas mulheres, escutando e estando perto delas. Meu trabalho sempre foi enaltecer a mulher no samba.”

Fonte: Metrópoles
