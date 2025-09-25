“Para me derrotar, o caba vai ter que suar”, diz Petecão sobre disputa ao Senado

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) afirmou nesta quinta-feira (25), em entrevista ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, que não há político no estado que faça mais política do que ele.
“Aqui no nosso estado, eu não conheço nenhum desses políticos que faça política mais do que eu. Toda quarta-feira à noite, ou quinta-feira pela manhã, eu estou no Acre. Eu tenho uma agenda extensa, não consigo atender 50% da minha agenda”, declarou.
A fala foi feita após questionamento sobre avaliações de que, em 2017, sua carreira política estaria encerrada. Em 2018, no entanto, Petecão foi reeleito com 240 mil votos. “Essa questão de se eleger ou não se eleger, isso é consequência da eleição”, disse.
O parlamentar também lembrou a disputa pelo governo do Acre, em que foi derrotado por Gladson Cameli. “O povo entendeu que o Gladson era o melhor. Eu tinha que continuar. Se tem alguém que não pode reclamar do povo do Acre, sou eu”, afirmou.
Segundo o senador, caberá ao eleitorado decidir sobre sua permanência na política, mas ele garante que será difícil enfrentá-lo nas urnas. “Para derrotar o Petecão, o caba vai ter que suar, eles vão ter que correr muito”, concluiu.