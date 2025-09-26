26/09/2025
Universo POP
Paris Garden agita Rio Branco com MPB e DJ em dois ambientes nesta sexta

Casa no Bosque oferece dois ambientes diferentes para quem busca diversão e boa música em Rio Branco.

O Paris Garden preparou uma noite especial para esta sexta-feira (26), em Rio Branco. A casa, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1832, no Bosque, abre as portas com duas opções de ambientes para agradar a todos os gostos.

Sandro Angelim e DJ Dácio comandam a programação desta sexta-feira, 26, no Paris Garden/Foto: Reprodução

No espaço principal, o público poderá curtir apresentações de MPB com Sandro Angelim, enquanto o ambiente lounge será animado pelo DJ Dácio, que promete um repertório variado para embalar a noite.

Com proposta de oferecer música de qualidade e um ambiente descontraído, o Paris Garden vem se consolidando como um dos pontos de encontro da capital acreana. Reservas podem ser feitas pelo número 0800 939 1234.

