Partida de futebol termina em tragédia em Cruzeiro do Sul; jogador segue em estado gravíssimo

Uma partida de futebol master entre amigos terminou em tragédia no último sábado (13), na Vila Santa Luzia do Pentecoste, em Cruzeiro do Sul. Durante o jogo, Mariano Cândido, um dos participantes, sofreu um grave acidente ao se chocar com o goleiro de sua própria equipe.

O impacto foi violento e provocou fraturas no crânio. Mariano caiu desacordado em campo e precisou ser socorrido imediatamente. Ele foi levado ao Hospital do Juruá, onde passou por cirurgia, mas segue internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu em um lance de jogo, quando o goleiro atingiu acidentalmente a cabeça de Mariano com o joelho. A cena causou grande comoção entre colegas de time e torcedores que acompanhavam a partida.

Os médicos informaram que as chances de sobrevivência são mínimas e que, mesmo em caso de recuperação, Mariano poderá enfrentar sequelas permanentes. “O médico disse que a chance dele de vida é pouca, só um milagre mesmo de Deus, e se ele chegar ficar bem, né? Ele vai ficar com sequelas pro resto da vida”, relatou uma pessoa próxima à família.

Familiares e amigos seguem em oração, na esperança de um milagre e aguardando com ansiedade por notícias sobre o estado de saúde de Mariano.