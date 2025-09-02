Passageiro faz voo da Latam desviar para Brasília após confusão e acaba retirado pela PF

Passageiro ouvia música alta e atrapalhava outros viajantes durante o voo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um voo da Latam que seguia de Santiago, no Chile, para Fortaleza precisou fazer um pouso não previsto em Brasília neste domingo (31) devido ao comportamento indisciplinado de um passageiro. A situação terminou com a intervenção da Polícia Federal (PF), que retirou o homem da aeronave.

Passageiro ouvia música alta e atrapalhava outros viajantes durante o voo/Foto: Reprodução

Segundo relatos de passageiros e da própria Latam Airlines Brasil, o passageiro, identificado como Marco Antônio, ouvia música alta no celular, se movimentava pelo corredor atrapalhando outros passageiros e desrespeitou as instruções da tripulação. Diante da situação, o comandante decidiu desviar o voo para o Aeroporto Internacional de Brasília e acionou a Polícia Federal.

Imagens de plataformas de monitoramento de voos, como Flightradar24 e FlightAware, mostram que a aeronave fez uma curva brusca em direção a Brasília, interrompendo a rota direta entre Santiago e Fortaleza. Vídeos publicados nas redes sociais registraram o momento em que agentes da PF entraram na aeronave e escoltaram o passageiro para fora.

Após o desembarque de Marco Antônio, o voo LA8125 prosseguiu viagem e aterrissou em segurança em Fortaleza às 14h37. Em nota, a Latam ressaltou que a decisão visou preservar a segurança e o bem-estar de todos a bordo.

Nas redes sociais, passageiros relataram o atraso, mas elogiaram a tripulação e a atuação do piloto diante do episódio. A Polícia Federal ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.