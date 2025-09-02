Passageiro faz voo da Latam desviar para Brasília após confusão e acaba retirado pela PF

Um voo da Latam que seguia de Santiago, no Chile, para Fortaleza precisou fazer um pouso não previsto em Brasília neste domingo (31) devido ao comportamento indisciplinado de um passageiro. A situação terminou com a intervenção da Polícia Federal (PF), que retirou o homem da aeronave.

Segundo relatos de passageiros e da própria Latam Airlines Brasil, o passageiro, identificado como Marco Antônio, ouvia música alta no celular, se movimentava pelo corredor atrapalhando outros passageiros e desrespeitou as instruções da tripulação. Diante da situação, o comandante decidiu desviar o voo para o Aeroporto Internacional de Brasília e acionou a Polícia Federal.

Imagens de plataformas de monitoramento de voos, como Flightradar24 e FlightAware, mostram que a aeronave fez uma curva brusca em direção a Brasília, interrompendo a rota direta entre Santiago e Fortaleza. Vídeos publicados nas redes sociais registraram o momento em que agentes da PF entraram na aeronave e escoltaram o passageiro para fora.

Após o desembarque de Marco Antônio, o voo LA8125 prosseguiu viagem e aterrissou em segurança em Fortaleza às 14h37. Em nota, a Latam ressaltou que a decisão visou preservar a segurança e o bem-estar de todos a bordo.

Nas redes sociais, passageiros relataram o atraso, mas elogiaram a tripulação e a atuação do piloto diante do episódio. A Polícia Federal ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.