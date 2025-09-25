Pastor bolsonarista relata que passou 21 dias em oração pedindo morte do Presidente Lula

O pastor e cantor gospel Douglas Borges revelou que realizou, em 2022, uma campanha de 21 dias de oração pedindo a morte do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pouco antes das eleições presidenciais. A declaração foi feita na última terça-feira (23), durante participação no Eu Acredito Podcast, apresentado pelo escritor evangélico Fábio Santos.

Segundo Borges, as orações eram feitas durante a madrugada e tinham como objetivo impedir a vitória do petista. Ele afirmou que a atitude foi motivada por “raiva” e “carnalidade”, mas contou que sua visão mudou no decorrer do processo.

O pastor relatou que, no vigésimo dia da campanha, teve uma experiência espiritual enquanto assistia a uma propaganda eleitoral de Lula. “Meus olhos se encheram de lágrimas, e o Espírito Santo falou comigo: ‘Eu não olho ele como você vê. Para mim, ele ainda é uma alma, é um filho. E se se arrepender, eu tenho um novo começo para ele’”, disse.

Após o episódio, Borges afirmou ter passado a enxergar Lula sob outra perspectiva, enviando até um recado ao presidente: “Lula, se arrependa e aceite Jesus como salvador. Ele é o nosso maior líder, a nossa maior referência. Não há salvação em outro ser.”

Declaradamente conservador e identificado com o bolsonarismo, Douglas Borges ressaltou que, embora simpatize com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não apoia todas as suas condutas. “Tem muita coisa que ele fez que eu não concordo. Faltou temperamento, falava demais”, declarou.

O episódio repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre apoiadores e críticos tanto do pastor quanto das figuras políticas mencionadas.