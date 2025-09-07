Pat Justino Vaz brinda novo ciclo com happy hour entre amigas

Aniversariante do último dia 1º, Patrícia Justino Vaz reuniu um grupo seleto de amigas para brindar o novo ciclo. A empresária de moda abriu as portas da Casa Quadra, espaço inaugurado por ela no Lago Sul para encontros e eventos especiais, e orquestrou um happy hour intimista e acolhedor.

Na ocasião, a anfitriã ofereceu uma saborosa degustação de vinhos às convidadas, com menu harmonizado preparado pela chef Patrícia Leal. Tudo estava impecável, desde a apresentação dos pratos aos sabores propostos.

Embalada pelo DJ João Kaarah, a celebração foi marcada por muito carinho entre as amigas, além de abraços apertados, palavras de fé e bons desejos para o novo ciclo de Pat Justino.

Decoração

Mesa posta

Detalhes

Bebidas para brindar

Em discurso, a aniversariante fez questão de ressaltar o amor que sente por cada pessoa presente na comemoração. “Eu sei que quem está aqui torce muito por mim, me incentiva, me motiva, me prestigia sempre. É esse o valor da amizade, de compartilharmos todos os momentos da vida”, falou.

“Hoje, eu queria agradecer a Deus por ter vocês na minha vida. Estou muito feliz porque várias de vocês tiveram a iniciativa de querer celebrar a minha vida. Estou me sentindo muito lisonjeada”, completou Pat.

A aniversariante, Patrícia Justino Vaz

Patrícia Justino Vaz e Cleucy Estevão

Ivana Valença e Paty Osório

Claudia Meireles e Lucila Pena

Arlete Egido e Virna Smith

Maura Mendes

Champanhe servido às convidadas

Chef Patrícia Leal e Patrícia Justino Vaz

Marcia Nabut e Arlete Egido

Amigas reunidas

Arlete Egido, Virna Smith e Cleucy Estevão

Patrícia Vaz e Andrea Cabrera

Convidadas reunidas

Marcia Nabut, Patrícia Vaz e Andrea Cabrera brindam à aniversariante

Lucila Pena, Maura Mendes, Paty Osório, Cleucy Estevão, Ivana Valença, Claudia Meireles, Patrícia Justino Vaz, Marcia Nabut, Andrea Cabrera, Virna Smith e Arlete Egido

DJ João Kaarak

Rótulos servidos

Brinde das amigas

Convidadas saúdam a aniversariante

Patrícia Justino Vaz brinda à vida ao lado das amigas

Entrada da chef Patrícia Leal

Chef Patrícia Leal apresenta detalhes do menu especial

Muitos motivos para celebrar!

Convidadas à mesa

Chef prepara prato especial

A receita foi finalizada com maçarico para elevar o sabor

Chef Patrícia Leal fala sobre o menu harmonizado

Arlete Egido e Virna Smith com a aniversariante, Patrícia Justino Vaz

