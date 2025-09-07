Pat Justino Vaz brinda novo ciclo com happy hour entre amigas

Aniversariante do último dia 1º, Patrícia Justino Vaz reuniu um grupo seleto de amigas para brindar o novo ciclo. A empresária de moda abriu as portas da Casa Quadra, espaço inaugurado por ela no Lago Sul para encontros e eventos especiais, e orquestrou um happy hour intimista e acolhedor.
Na ocasião, a anfitriã ofereceu uma saborosa degustação de vinhos às convidadas, com menu harmonizado preparado pela chef Patrícia Leal. Tudo estava impecável, desde a apresentação dos pratos aos sabores propostos.
Embalada pelo DJ João Kaarah, a celebração foi marcada por muito carinho entre as amigas, além de abraços apertados, palavras de fé e bons desejos para o novo ciclo de Pat Justino.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Decoração
Gustavo Lucena / Metrópoles2 de 4
Mesa posta
Gustavo Lucena / Metrópoles3 de 4
Detalhes
Gustavo Lucena / Metrópoles4 de 4
Bebidas para brindar
Gustavo Lucena / Metrópoles
Em discurso, a aniversariante fez questão de ressaltar o amor que sente por cada pessoa presente na comemoração. “Eu sei que quem está aqui torce muito por mim, me incentiva, me motiva, me prestigia sempre. É esse o valor da amizade, de compartilharmos todos os momentos da vida”, falou.
“Hoje, eu queria agradecer a Deus por ter vocês na minha vida. Estou muito feliz porque várias de vocês tiveram a iniciativa de querer celebrar a minha vida. Estou me sentindo muito lisonjeada”, completou Pat.
Assista, no vídeo abaixo, os highlights da comemoração:
Agora, confira as fotos do aniversário de Pat Justino feitas por Gustavo Lucena:
A aniversariante, Patrícia Justino Vaz
Patrícia Justino Vaz e Cleucy Estevão
Ivana Valença e Paty Osório
Claudia Meireles e Lucila Pena
Arlete Egido e Virna Smith
Maura Mendes
Champanhe servido às convidadas
Chef Patrícia Leal e Patrícia Justino Vaz
Marcia Nabut e Arlete Egido
Amigas reunidas
Arlete Egido, Virna Smith e Cleucy Estevão
Patrícia Vaz e Andrea Cabrera
Convidadas reunidas
Marcia Nabut, Patrícia Vaz e Andrea Cabrera brindam à aniversariante
Lucila Pena, Maura Mendes, Paty Osório, Cleucy Estevão, Ivana Valença, Claudia Meireles, Patrícia Justino Vaz, Marcia Nabut, Andrea Cabrera, Virna Smith e Arlete Egido
DJ João Kaarak
Rótulos servidos
Brinde das amigas
Convidadas saúdam a aniversariante
Patrícia Justino Vaz brinda à vida ao lado das amigas
Entrada da chef Patrícia Leal
Chef Patrícia Leal apresenta detalhes do menu especial
Muitos motivos para celebrar!
Convidadas à mesa
Chef prepara prato especial
A receita foi finalizada com maçarico para elevar o sabor
Chef Patrícia Leal fala sobre o menu harmonizado
Arlete Egido e Virna Smith com a aniversariante, Patrícia Justino Vaz
