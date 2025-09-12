Patixa se encontra com Joelma no Pará e encontro viraliza: “Minha prima”

Um encontro emocionante entre a influenciadora digital Patixa, que tem síndrome de Down, e a cantora Joelma viralizou nas redes sociais nesta semana. A reunião aconteceu em um clima de alegria e empolgação, e rapidamente repercutiu entre fãs e internautas, conquistando milhares de curtidas e comentários.

Patixa, conhecida por sua presença carismática e engajamento nas redes sociais, teve a oportunidade de conhecer Joelma pessoalmente. Durante o encontro, a influenciadora recebeu abraços e convidou Joelma para o Rancho do Maia.

O encontro repercutiu nas redes sociais como um gesto de valorização da diversidade e do talento de pessoas com deficiência. Fãs de Joelma e seguidores de Patixa comentaram a postagem, elogiando a iniciativa e celebrando a amizade formada entre as duas.

CONFIRA: