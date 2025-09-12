paulo-henriques-britto-toma-posse-na-academia-brasileira-de-letras

O poeta e tradutor Paulo Henriques Britto tomou posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), nesta sexta-feira (12/9). Eleito em maio, ele passa a ocupar a cadeira 30, sucedendo a crítica literária Heloisa Teixeira, falecida em março. A cerimônia aconteceu na sede da instituição, no Rio de Janeiro (RJ).

Em discurso, Britto agradeceu o reconhecimento e ressaltou a importância da conquista. “É muito importante, neste momento da minha trajetória, saber que uma grande instituição cultural dá valor ao meu trabalho”, afirmou.

Paulo Henriques Britto toma posse na ABL

Paulo Henriques Britto toma posse na ABL

Integrantes da ABL

Paulo Henriques Britto toma posse na ABL

Nascido no Rio de Janeiro em 1951, o novo imortal é autor de 14 livros, entre poesia, contos e ensaios, e se prepara para lançar um título infantojuvenil nos próximos meses. Como tradutor, assinou versões em português de cerca de 120 obras de autores como Jonathan Swift, Charles Dickens, Virginia Woolf, Thomas Pynchon e James Baldwin.

A recepção ficou a cargo do poeta e letrista Geraldo Carneiro, que leu sonetos de Britto e destacou a originalidade de sua obra. “Há na obra de Paulo Henriques um projeto de demolição. Ele se ampara nos modelos da tradição e, a um só tempo, promove sua desinvenção e sua reinvenção”, disse.

Britto também homenageou Heloisa Teixeira, lembrando a antologia 26 Poetas Hoje, organizada pela crítica nos anos 1970, quando reuniu autores da chamada poesia marginal.

“Percebi que eu e aqueles poetas tínhamos muito em comum: a sensação de não pertencermos ao mundo a que pertencíamos inevitavelmente, a repulsa aos valores autoritários e conservadores impostos a toda uma nação”, declarou.

O novo integrante da ABL também acumula prêmios importantes, entre eles o Portugal Telecom, o APCA, o Alphonsus de Guimaraens, o Alceu Amoroso Lima, o Bravo! Prime de Literatura e o Jabuti.