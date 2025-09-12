Pegos no flagra: criminosos são presos enquanto praticavam golpe

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
pegos-no-flagra:-criminosos-sao-presos-enquanto-praticavam-golpe

A Polícia Civil de Santos, no litoral de São Paulo, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e estelionato nesta sexta-feira (12/9). Dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos no bairro Embaré após mandado de busca e apreensão.

A partir das investigações, os agentes identificaram o endereço como a base do grupo, que aplicava os golpes em todo o país. Os criminosos convenciam e enganavam as vítimas. Depois, dividiam o dinheiro roubado em diversas contas para dificultar o rastreamento.

Leia também

Segundo as autoridades, os suspeitos foram encontrados em “plena atividade criminosa” no momento da abordagem. Eles portavam celulares com mensagens que indicavam mais um golpe em curso.

Investigações continuam

  • Os policiais apuraram que a organização utilizava grupos em aplicativos de mensagens para coordenar as ações criminosas, com a participação de centenas de integrantes.
  • Durante as buscas no imóvel, foram apreendidos diversos telefones celulares, um notebook, uma máquina de cartão, um caderno com anotações e diversos cartões bancários.
  • Os objetos foram encaminhados pela perícia e as investigações prosseguem para identificar e prender outros membros da organização.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost