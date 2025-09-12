Pegos no flagra: criminosos são presos enquanto praticavam golpe

A Polícia Civil de Santos, no litoral de São Paulo, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e estelionato nesta sexta-feira (12/9). Dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos no bairro Embaré após mandado de busca e apreensão.

A partir das investigações, os agentes identificaram o endereço como a base do grupo, que aplicava os golpes em todo o país. Os criminosos convenciam e enganavam as vítimas. Depois, dividiam o dinheiro roubado em diversas contas para dificultar o rastreamento.

Segundo as autoridades, os suspeitos foram encontrados em “plena atividade criminosa” no momento da abordagem. Eles portavam celulares com mensagens que indicavam mais um golpe em curso.

Investigações continuam