Pela primeira vez Libertadores Feminina terá VAR em todas as partidas

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (15/9) que a Libertadores Feminina 2025 terá VAR em todos os jogos — um marco inédito na história da competição. Até 2024, o recurso era aplicado apenas na fase final. A medida busca maior justiça esportiva, transparência e aplicação uniforme das regras durante todo o campeonato. ge+1

A edição deste ano será disputada de 2 a 18 de outubro, em Buenos Aires (ARG), e contará com 16 clubes. O Brasil será representado por Corinthians (atual campeão), São Paulo e Ferroviária. ge

Segundo a imprensa sul-americana e o calendário divulgado, o torneio mantém o formato com fase de grupos e mata-mata até a final em 18 de outubro. O país-sede receberá partidas em diferentes estádios da Grande Buenos Aires. ge+1

Por que importa: após críticas sobre estrutura e arbitragem em edições anteriores, a adoção do VAR em todos os confrontos é vista como passo relevante para elevar o padrão competitivo e a segurança das decisões de campo na principal competição de clubes do continente. LANCE! Futebol e Esportes

