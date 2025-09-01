Perigo! Homem é flagrado fumando e dançando em viga da ponte Metálica, em Rio Branco

Quem passava pela ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como ponte Metálica, no Centro de Rio Branco, se assustou com uma cena arriscada no fim de semana. Um homem foi flagrado fumando e dançando sobre uma das vigas da estrutura, a vários metros de altura, sem qualquer equipamento de segurança.

O ato imprudente chamou a atenção de motoristas e pedestres que circulavam pelo local. Alguns registraram imagens e vídeos, que rapidamente circularam nas redes sociais.

A ponte Metálica é um dos principais cartões-postais da capital acreana e recebe fluxo intenso de veículos e pessoas diariamente. A travessia imprudente do homem poderia ter terminado em tragédia, já que qualquer desequilíbrio poderia causar uma queda fatal.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem nem se autoridades foram acionadas para retirá-lo do local.