Pesando 123kg, mãe solo faz apelo a nutricionista no Acre para poder emagrecer: ‘Preciso de ajuda’

O nutricionista Micael Dias aceitou um desafio de vida: ajudar uma mulher chamada Sibeli, de 26 anos, a transformar sua saúde e bem-estar

O nutricionista Micael Dias aceitou um desafio de vida: ajudar uma mulher chamada Sibeli, de 26 anos, a transformar sua saúde e bem-estar. Em uma mensagem sincera e emocionante, Sibeli compartilhou sua luta contra o sobrepeso. Com 123 kg, ela é mãe solo e enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de buscar ajuda profissional.

Foto: Reprodução

Na mensagem, Sibeli expressou sua tristeza e frustração com o ganho de peso progressivo. Ela conta que sua mãe também é obesa, e que, após a gestação e o uso de anticoncepcionais, seu peso aumentou consideravelmente. “Quanto mais o tempo passa mais engordo e isso tem me afetado tanto, me entristecido tanto…”, desabafou.

Tocado pelo pedido de ajuda, Micael Dias não hesitou em aceitar a missão. Ele vê a história de Sibeli como uma oportunidade de inspirar outras pessoas a iniciarem sua própria jornada por uma vida mais saudável. O nutricionista ressaltou que a transformação de Sibeli servirá como prova real de que o acompanhamento nutricional, apesar de ser um processo longo, traz resultados duradouros.

Micael Dias e Sibeli, agora parceiros nessa jornada, decidiram compartilhar cada passo do processo. “Ivi Sibeli estará comigo daqui a pouco e ao longo dos meses ela vai compartilhando tudo com vocês”, prometeu o nutricionista.

Mensagem enviada por Sibeli/Foto: Reprodução

Essa iniciativa vai além de um simples acompanhamento nutricional; é uma forma de humanizar o processo de emagrecimento, mostrar os desafios e as vitórias, e, principalmente, inspirar quem se identifica com a história de Sibeli a buscar ajuda.

