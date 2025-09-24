Pesquisa nacional revela que acreanos estão entre as pessoas mais cansadas do país; entenda

Um levantamento nacional revelou que 51% dos brasileiros afirmam viver em estado constante de cansaço. O estudo, realizado pelo Grupo Globo por meio de quase 10 mil entrevistas presenciais em todos os estados e no Distrito Federal, buscou entender valores, atitudes e percepções atuais da população.

A região Norte concentra os índices mais altos, com destaque para Acre e Amapá, onde a sensação de exaustão é mais presente. Em outros pontos do país, como Sergipe, Paraíba e Goiás, o cansaço também aparece de forma significativa. Já em Alagoas, os moradores foram os que menos declararam estar cansados.

Entre os fatores que explicam esse cenário, está a necessidade de complementar a renda. Segundo o estudo, seis em cada sete brasileiros recorrem a mais de um trabalho para garantir o sustento, e 52% dos que vivem nessa situação dizem sentir-se esgotados.

A pesquisa ainda mostra que muitos desses trabalhadores sonham em abrir o próprio negócio como forma de escapar da sobrecarga de atividades e da instabilidade financeira.

De acordo com os organizadores, o levantamento — chamado Brasil no Espelho — do Globo é considerado o maior já feito sobre hábitos e expectativas da população brasileira, e busca oferecer um retrato atualizado das condições de vida e da rotina no país.