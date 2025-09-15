PF cumpre mandados no Acre em operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Uma operação realizada pela Polícia Federal em parceria com a Receita Federal resultou, nesta segunda-feira (15), no cumprimento de mandados em oito cidades espalhadas por seis estados do país. A ação, batizada de Operação Inceptio, teve como foco uma organização criminosa suspeita de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

Durante a ofensiva, foram cumpridas nove prisões preventivas e 22 mandados de busca e apreensão em Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Ubá (MG), Camaçari (BA), Ilhéus (BA), Salvador (BA), Cabedelo (PB) e São Paulo (SP). Todas as medidas judiciais partiram da Vara Estadual do Juízo das Garantias de Rio Branco (AC).

As investigações apontam que o grupo enviava grandes remessas de entorpecentes do Acre para estados do Nordeste e do Sudeste. Para movimentar os lucros obtidos com o esquema, os envolvidos utilizavam empresas de fachada, contas em nome de terceiros e até criptomoedas.

Além das prisões e apreensões, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 130 milhões em contas bancárias e o sequestro de bens avaliados em cerca de R$ 10 milhões. Um estabelecimento comercial usado pela quadrilha também teve as atividades suspensas.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.