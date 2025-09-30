PF deflagra operação contra quadrilha que invadiu assentamento no Acre e ameaçava famílias

A Polícia Federal deflagrou mais uma operação nesta terça-feira (30). Denominada Vereda, a ação contou com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão contra investigados envolvidos em invasões e desmatamento ilegal na Reserva Legal Coletiva do Projeto de Assentamento Extrativista Porto Dias, localizado na área rural do município de Acrelândia.

De acordo com a PF, a região, criada para garantir a subsistência das famílias assentadas mediante exploração sustentável e amparada por plano de manejo aprovado pelos órgãos ambientais competentes, vem sendo alvo de ocupações violentas com o propósito de ocupar ilegalmente, promover loteamentos clandestinos e lucrar com a venda dos lotes.

“Esse processo destrutivo compromete a função socioambiental do assentamento, trazendo graves prejuízos ao meio ambiente e às famílias extrativistas que dependem da floresta para a subsistência”, destacou o órgão em nota enviada à imprensa.

Os criminosos são acusados de ameaçar os moradores, inclusive crianças que residem no local. A atuação criminosa também é marcada pelo “loteamento clandestino da área, prática que fomenta a degradação e fragiliza a permanência dos extrativistas que cumprem sua função social”.

As análises técnicas de imagens de satélite e diligências de campo confirmaram a derrubada recente de vegetação nativa e a instalação irregular de barracos e cercas, segundo a PF.

Simultaneamente, a Polícia Federal também deflagrou a Operação Usurpare IV, que consistiu em incursão ostensiva na área de Reserva Legal do assentamento, com o objetivo de reafirmar a presença do Estado, coibir os crimes ambientais, identificar possíveis suspeitos e efetuar eventuais apreensões e prisões em flagrante.

“Essas operações dão continuidade às ações da Polícia Federal de prevenção e combate às queimadas e ao desmatamento em áreas de floresta pública da Amazônia, reafirmando o compromisso institucional com a preservação da floresta, a proteção das famílias extrativistas e a responsabilização dos infratores”, concluiu.