24/09/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro
Deborah Secco entrega prévia de “Bruna Surfistinha 2”
Mulher flagra traição e ‘mete a porrada’ no marido dentro do shopping; ASSISTA
Carmo Dalla Vecchia surge irreconhecível e perde a paciência com haters: “Vá cagar”
Acreana Carol Lekker é indicada pela namorada do cantor Belo e enfrenta 1ª roça na Fazenda 17
A Fazenda 17: Gabily sobra no Resta Um, veta Carol Lekker e desabafa sobre possível desistência

Pioneirismo: com investimento de R$ 550 mil, Acre terá primeira escola sustentável do Norte

Iniciativa une governo do Acre, EAmazonia e Neipa em ação pioneira na região Norte

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Escola Estadual Zuleide Pereira, em Rio Branco, será a primeira da região Norte a receber um projeto piloto voltado à inovação sustentável. A iniciativa, que envolve investimento de cerca de R$ 550 mil, é resultado da parceria entre o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), o Centro de Pesquisa EAmazonia e o Núcleo de Excelência em Iluminação Pública da Amazônia (Neipa).

O trabalho tem como objetivo aliar eficiência energética e educação ambiental, tornando a unidade de ensino referência para outras escolas da rede estadual. A proposta conta ainda com o apoio do Programa Nacional de Conservação de Energia (Procel) e da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar).

Escola Estadual Zuleide Pereira foi escolhida por já executar programa piloto de educação ambiental. Foto: Clícia Araújo/SEE

Durante reunião realizada na última terça-feira (23), a equipe do EAmazonia apresentou os detalhes do projeto, que pretende traçar um diagnóstico sobre a eficiência energética nas escolas públicas da região Norte. Segundo a técnica Aline Gallina, o Acre foi escolhido para iniciar o estudo por ser o terceiro estado do país em número de escolas estaduais.

O secretário adjunto de Ensino da SEE, Tião Flores, destacou a relevância da ação. “Esse projeto piloto é um marco para a educação acreana, pois alia inovação tecnológica e responsabilidade ambiental. Nosso compromisso é oferecer escolas mais eficientes e sustentáveis, garantindo qualidade de ensino para as próximas gerações”, afirmou.

Equipe da EAmazônia apresentou o estudo realizado em escolas estaduais, para definir a escola piloto da ação. Foto: Dayana Soares/SEE

A Escola Zuleide Pereira já participa do programa “Escola Verde”, voltado à inserção da educação ambiental no cotidiano escolar. Agora, passará por um estudo detalhado que irá avaliar três pontos principais da sua estrutura: iluminação, sistemas de climatização e a envoltória do prédio (estrutura física).

Além da modernização com tecnologias sustentáveis, o projeto prevê a capacitação dos gestores escolares, de modo a consolidar práticas de gestão energética eficientes e permanentes.

Uma visita técnica está agendada ainda para esta semana, quando a equipe apresentará à direção da escola as primeiras propostas. A ação integra a política do governo Gladson Cameli de modernizar a rede estadual de ensino e consolidar a educação ambiental como eixo estratégico da gestão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost